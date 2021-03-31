Около 130 горнолыжников поборются за победу в супергиганте на Камчатке

Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту стартуют на Камчатке 31 марта. На спорткомплексе «Морозная» всё готово к проведению соревнований. Во вторник прошла комиссия по допуску участников и пробные заезды.

«Мы дали возможность спортсменам из других регионов, особенно тем, кто впервые на Камчатке, попробовать проехать свободным стилем. Завтра у нас состоятся заезды в супергиганте. Это скоростная дисциплина, на которую заявилось около 130 участников из субъектов РФ и Республики Казахстан», — рассказал главный судья соревнований Сергей Петров.

По плану заезды начнутся в 10 утра, а около полудня пройдут церемония открытия и награждение спортсменов. Несмотря на плохую погоду, организаторы планируют провести соревнования — к утру осадки должны прекратиться. По данным Камчатгидрометцентра, в среду в Елизовском районе ожидается температура воздуха от 0 до 4 °C, скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

«Ещё несколько дней назад мы узнали, что в ночь перед соревнованиями ожидается мокрый снег. Для скоростной дисциплины важны два основных фактора: качество подготовки полотна и видимость на трассе. Если пройдёт плотный сильный снегопад и мы не успеем убрать снег, то не сможем провести соревнования. Но мы приложим все усилия, чтобы заезды состоялись», — добавил главный судья соревнований.

Планируется, что чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту пройдут на Камчатке с 31 марта по 4 апреля. Спортсмены поборются в за победу в слаломе, супергиганте, слаломе-гиганте и командных соревнованиях.