Новую технику для пожаротушения на Камчатке закупят на Камчатке

По поручению губернатора в Камчатском крае проводятся подготовительные и профилактические мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду.

«Улучшение материально-технической базы – одно из основных мероприятий по улучшению пожароохраны. Это позволит оперативно доставлять средства тушения, а значит, экономить время, которое так важно при чрезвычайной ситуации. Всего на 2021 год на эти цели предполагается потратить 51 миллион рублей. Средства будут выделены краю в рамках нацпроекта «Экология» после списания старой техники, морально и физически устаревшей, – рассказал заместитель председателя правительства Роман Василевский. – Все приобретаемые машины будут согласовываться с Россельхозом в рамках показателей по наполняемости, установленных для каждого субъекта. В ближайшее время утвердим перечень и будем готовить закупочные процедуры».

Напомним, в 2020 году на территории Камчатского края было зарегистрировано 149 лесных пожаров, из них 113 пожаров в зоне контроля и 36 пожаров в зоне авиационного обнаружения и наземного тушения. Кроме того, были зарегистрированы более 300 термоточек. Восемь пожаров были потушены сотрудниками КГАУ «Охрана камчатских лесов» за первые сутки, остальные нуждались в более длительном тушении. Особенностью пожаров прошлого года стала основная причина возникновения возгораний - сухие грозы.