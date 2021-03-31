Пенсии инвалидам назначаются дистанционно

Дистанционное назначение пенсий инвалидам продлено до 1 октября 2021 года. Личного посещения гражданами бюро медико-социальной экспертизы и клиентских служб Пенсионного фонда для продления пенсии по инвалидности не требуется, сообщили в Камчатском отделении ПФР.

Правительство РФ продлило упрощенный порядок установления инвалидности до 1 октября 2021 года. Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности позволяет исключить личное участие гражданина.

Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ.

Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который вносит актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов, на основании этих данных фондом назначается и выплачивается пенсия.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов медико-социальной экспертизы специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР или на едином портале Госуслуг. Если у гражданина не будет возможности направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то своё согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону. Заявление на доставку, при этом, можно будет направить почтой или подать лично.

Напомним, с 2020 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке уже назначается ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии по инвалидности и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов.