Камчатский детский нейрологопедический центр принимает малышей на коррекцию и реабилитацию

20 маленьких камчатцев в феврале-марте прошли психолого-педагогическую реабилитацию и коррекцию в детском нейрологопедическом центре, который начал работу с января 2021 года.

Параллельно продолжается прием граждан, желающих попасть в центр на психолого-педагогическую диагностику и консультирование. Непродолжительное время показало, что услуги специалистов центра высоко востребованы.

«С учетом наших мощностей изначально предполагалась невысокая проходимость. На один реабилитационный курс мы можем принять пять, максимум шесть детишек, - рассказала директор Центра Виктория Сергеева. – На сегодняшний день мы работаем в трех помещениях детской поликлиники № 2. В таких условиях качественную реабилитацию возможно осуществлять для небольшого числа детей одновременно».

Перед началом работы специалисты центра прошли подготовку в ведущем нейрологопедическом центре России «Доктрина в Санкт-Петербурге. Всего в камчатском центре работают пять специалистов - учителя-логопеды, учителя-дефектологи и инструктор по физической культуре.

Размахнуться, взять дополнительных специалистов пока нет возможности. Тем временем все прошедшие реабилитацию хотят пройти повторный курс и уже записаны в очередь. И это – не прихоть, а необходимость.

«Для получения качественного, стабильного результата такую реабилитацию нужно проходить минимум два раза в год, - говорит Виктория Сергеева. - Однократный курс не может дать значительной положительной динамики в развитии ребенка. Мы работаем по самым передовым технологиям, но современная психология, педагогика, как и медицина не обладают волшебными свойствами. Нужна именно систематическая, поступательная работа, чтобы у ребенка появилась и закрепилась стабильная положительная динамика в развитии».

В Камчатский нейрологопедический центр обращаются родители детей, в основном, с выраженными задержками речи. При легкой задержке речевого развития уже первый реабилитационный курс дает заметный эффект. А в отношении детей с выраженными задержками в речевом и психологическом развитии требуется многолетняя непрерывная работа специалистов.

«Чтобы спланировать наш реабилитационный курс, нужно организоваться всей семье. Курс для одних детей длится три-четыре часа в течение дня, для других детей – шесть-семь часов. Получается, родители приезжают сюда ежедневно в течение 15 дней на целый день. Конечно, чтобы пройти такой курс, нужно всё спланировать: взять отпуск или попросить помощи у родных. На всё это нужно время», – отметила Виктория Сергеева.

Стоимость подобных реабилитационных и коррекционных курсов в ведущих центрах страны начинается от 150 тысяч рублей. На Камчатке стоимость в три раза ниже – 49500 рублей.

«Себестоимость курса составляет 193 тысячи рублей, - рассказала директор центра. – Чтобы иметь возможность работать и развиваться, нам необходима поддержка в виде субсидий. Мы созданы как автономная некоммерческая организация, то есть не для зарабатывания денег, а для оказания качественных реабилитационных услуг детям. Обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать открытие этого центра, мы ставили цель сделать наши услуги доступными для всех камчатцев, которые в них нуждаются. Поэтому сейчас, несмотря на отсутствие субсидий, мы установили цену в четыре с половиной раза ниже себестоимости».

Напомним, идея создания нейрологопедического центра на полуострове была поддержана главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным на встрече с камчатскими общественниками. На создание центра из федерального бюджета были выделены 23 миллиона рублей. При поддержке Правительства РФ в очень короткие сроки была организована межведомственная работа – от идеи до воплощения прошло четыре месяца. И в канун нового года специализированный центр начал свою работу.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поделился планами развития детского нейрологопедического центра в регионе: «Наш центр стал одним из первых подобных в России. Пока это небольшое помещение, но в перспективе – отдельный центр, в котором мы соберем специалистов и установим оборудование для комплексной реабилитации, с привлечением и частных инициатив, - сказал глава региона. - Детский нейрологический центр существенно повысит качество жизни для семей, в которых есть дети с предрасположенностью к определенным проблемам в развитии. Важно вовремя «поймать» болезнь и незамедлительно оказать нужную помощь, это наша главная обязанность».

В планах Камчатского детского нейрологопедического центра - создание междисциплинарной команды специалистов, куда войдут врачи-неврологи, педагоги-психологи, дефектологи и логопеды.

Обращаться в центр можно как в частном порядке, так и после рекомендаций медиков.

«Сначала родители звонят по любому из известных им номеров телефонов нашего центра, чтобы попасть на консультацию для дальнейшего реабилитационного курса, - говорит Виктория Сергеева. - Мы предлагаем родителям дома заполнить анкету, а также международный стандартизированный опросник. Затем обрабатываем результаты теста, и к моменту очной консультации уже обладаем определенной информацией, проводим дополнительное обследование ребенка, по результатам чего информируем родителей о том, что можем предложить по улучшению ситуации».

Телефоны Камчатского детского нейрологопедического центра: 89146222041 – директор, 89841671257 – администратор, 8-914-621-48-43, 8-914-786-78-15, 8-924-780-63-20 – специалисты.