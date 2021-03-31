На Камчатке дан старт чемпионату и Кубку России по горнолыжному спорту

Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту открылись на спорткомплексе «Морозная» 31 марта. В соревнованиях принимают участие представители разных регионов России и Республики Казахстан.

В полдень на горе Морозная прошла церемония открытия. Выступил национальный ансамбль танца «Мэнго», а затем прозвучали приветствия первых лиц. «Мы не просто чувствуем себя частью великой страны, мы говорим, что здесь, на Камчатке, начинается Россия. Кроме того, что Камчатка богом создана для таких активных видов спорта. Сегодня в очередной раз мы принимаем спортивный праздник. Я очень рад приветствовать здесь спортсменов из шестнадцати регионов Российской Федерации и отдельно хочу поприветствовать наших зарубежных гостей. Желаю всем участникам соревнований победы, скоростей и замечательных результатов, соревновательного духа, а всем любителям горнолыжного спорта — настоящего праздника и зрелищных выступлений», — сказал, открывая соревнования, губернатор края Владимир Солодов.

В торжественной церемонии также приняла участие вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Она находится на полуострове с рабочим визитом. «То, что сегодня Камчатка встречает горнолыжников России, это значит, что не только утро начинается на Камчатке, но и дух спорта, здоровья, любви к России. Я желаю ярких и убедительных побед. Мы сделаем всё, чтобы на Камчатке появился большой федеральный центр по подготовке горнолыжников, чтобы круглогодично здесь вы могли достигать всё новых и новых совершенств в своём виде спорта. И, конечно, чтобы наша родная камчатская земля давала вам возможности для победы на международных соревнованиях в масштабе мировых спортивных состязаний. Нам, болельщикам, хороших впечатлений. А нашим мальчикам и девочкам, которые будут поддерживать спортсменов, найти своих кумиров, на которых они могли бы равняться», — отметила Ирина Яровая.

К спортсменам и гостям праздника обратился президент общероссийской общественной организации «Российская федерация горнолыжного спорта» Леонид Мельников. «Очень приятно вернуться на Камчатку. Приехав сюда, мы сохраняем традиции, чему мы очень рады. Я от всех нас хотел бы поблагодарить организационный комитет и лично Владимира Викторовича за такой приём. Всё прекрасно подготовлено для проведения соревнований», — сказал президент федерации.

Сегодня за победу в дисциплине супергигант в рамках чемпионата России по горнолыжному спорту поборются 39 девушек и 61 мужчина. После финиша состоится церемония награждения. Завтра, 1 апреля, состоятся соревнования в дисциплине слалом-гигант. 2 и 3 апреля спортсменов ждут состязания в дисциплине слалом в чемпионате России и этапе Кубка России (FIS). 4 апреля пройдут командные соревнования. Напомним, для туристов и любителей на спортивном комплексе «Морозная» в дни проведения соревнований открыты трассы № 5 и № 6 (подъём на кресельной канатной дороге разрешён только до промежуточной станции). Цена одного подъёма — 80 рублей. Вход для зрителей свободный. Открыта уличная торговля, также работают аниматоры и проходят выступления творческих коллективов.