К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон: спасатели находятся в режиме повышенной готовности

Во второй половине дня, 1 апреля, к берегам Камчатки со стороны Тихого океана подойдёт очередной циклон, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Под влияние атмосферного вихря попадут южные и восточные районы полуострова: Алеутский муниципальный округ, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Елизовский муниципальные районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа. Там прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, местами со снегом. Ветер умеренный 9-14 метров в секунду, на юго-западном побережье — местами сильный до 20 метров в секунду.

В пятницу, 2 апреля, циклон продолжит оказывать остаточное влияние на южные и центральные районы, кроме того, его фронт распространится на территорию Пенжинского района. Там, а также в Усть-Камчатском муниципальном районе и Алеутском муниципальном округе прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, местами со снегом, ветер до 20 метров в секунду.

Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах, возможен срыв слабоукреплённой кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций, а также повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населённых пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы, переезды между населёнными пунктами в связи с некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности в период действия циклона.

Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, по возможности не выходить из дома, воздержаться от выезда на трассы. Туристическим группам также следует воздержаться от выхода на маршруты. В случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, особо внимательными стоит быть вблизи горных склонов, так как в весенний период особо актуальна опасность схода лавин.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, необходимо звонить на единый номер телефона спасения «112».

Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 8(4152) 43-44-01.

Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.