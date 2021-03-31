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Программы поддержки бизнеса демонстрируют эффективность

Программы поддержки бизнеса демонстрируют эффективность

На состоявшейся на минувшей неделе пресс-конференции министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о ходе реализации программ поддержки бизнеса ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0. Они предполагают льготное кредитование для сумевших сохранить штат наёмных сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии. Чаще всего речь идет о предприятиях и учреждениях сферы обслуживания, туризма, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Камчатки.

Программа ФОТ 2.0 предполагает полное или частичное, в зависимости от числа сокращенных сотрудников, списание кредитов, выделенных для выдачи заработной платы персоналу компаний и учреждений. ФОТ 3.0 устанавливает льготную ставку в 3 процента годовых при получении от банков финансирования на те же цели, и на тех же условиях, что и в первом случае.

По словам Максима Решетникова, обе программы реализуются успешно. Предприятия и учреждения, принявшие на себя обязательства в рамках ФОТ 2.0, выполняют условия в 99 %. «Из них 98% заёмщиков выполняют требования, которые необходимы для списания 100% кредита, и ещё 2%, чуть меньше, выполняют требования, необходимые для списания 50% кредита», – сказал министр экономического развития. Он также отметил, что достигнутые показатели значительно выше изначально прогнозируемых результатов.

По благоприятному сценарию развивается и реализация программы ФОТ 3.0.

«По состоянию на 23 марта, – отметил Максим Решетников, – то есть за две недели, поступило почти 13 тыс. заявок на общую сумму более 20 млрд рублей. На сегодняшний момент уже банками одобрено 2,3 тыс. заявок на 9 млрд рублей. Что касается отраслевого разреза, то 45% приходится на две сферы – это сфера общественного питания и гостиничный бизнес».

«Сегодня уверенно можно говорить, что масштабный комплекс мер, разработанный на федеральном уровне, показал свою эффективность, – считает генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов. – Согласно выводам экспертов ВШЭ, Россия впервые в своей новейшей истории выходит из кризиса с наименьшими потерями в сравнении с ведущими экономиками мира. Следует также отметить, что федеральные меры стимулирования деловой активности, если говорить о Камчатке, своевременно и эффективно дополнялись на региональном уровне. И такая работа в крае продолжается».

Бюджетный комитет Заксобрания Камчатки 26 марта одобрил разработанный региональным Правительством, законопроект по дополнительным фискальным преференциям краевому бизнесу.

Документ предусматривает инновационный налоговый вычет для предприятий в сфере сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и хранения, оформивших своё участие в национальном проекте «Производительность труда». Вычет будет производиться из налога на прибыль и составит 50 процентов от расходов на вновь формируемые основные средства предприятий.

Законопроект предполагает также фискальные льготы для бизнеса в связи с отменой единого налога на вмененный доход. Согласно документу, ставки снижаются до 4% (вместо 6%) c параметра «Доходы» и до 7,5% (вместо 10%) c параметра «Доходы минус расходы».

Законопроект предстоит рассмотреть на ближайшей сессии краевого парламента.

корпорация развития
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