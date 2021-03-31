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Камчатские горнолыжники - лучшие по итогам первого дня чемпионата России

Камчатские горнолыжники - лучшие по итогам первого дня чемпионата России

Среди юниоров золото завоевали представители Сахалина и Москвы.

Церемония награждения победителей и призёров соревнований в дисциплине «супергигант» чемпионата России по горнолыжному спорту прошла на спорткомплексе «Морозная» на Камчатке. Первыми награды получили женщины. Весь пьедестал почёта заняли камчатские спортсменки.

Лучший результат - у елизовчанки Юлии Плешковой. Она совершила скоростной спуск за 1 минуту 23,94 секунды. Вторая – воспитанница елизовской школы Елизавета Тимченко (1 минута 24,33 секунды), она представляла Москву. Елена Яковишина из Петропавловска стала третьей: спортсменка спустилась за 1 минуту 24,75 секунды.

«Чемпионат запомнится надолго, как минимум, этими сложными погодными условиями. Но организаторы постарались, и мы смогли провести старты. Спасибо!» — сказала Юлия Плешкова.

Среди мужчин лучший результат показал камчатский спортсмен Иван Кузнецов. Его время — 1 минута 20,58 секунды. Вторым со временем 1 минута 20,81 секунды стал представитель Москвы Степан Журавченко. Третий - Геннадий Свитков из Петропавловска (1 минута 21,29 секунды).

«Хочу сказать большое спасибо тренерам своим, команде и организаторам. Это был замечательный день», — сказал со сцены Степан Журавченко.

По итогам первенства России в супергиганте лучшее время у сахалинской спортсменки Софьи Матвеевой (1 минута 25,59 секунды). Вторая среди юниорок - представительница Москвы Ангелина Жбанова (1 минута 26,85 секунды). Бронза - у Александры Карачун из столицы (её время — 1 минута 27,43 секунды).

Лучшее время среди юниоров показал Степан Журавченко, который стал вторым среди мужчин. По итогам первого дня спортсмен получил сразу две награды. Серебро - у представителя Сахалинской области Александра Кудрявцева (1 минута 21,95 секунды). Третье место также у спортсмена из островного региона Кирилла Казакова (1 минута 22,03 секунды).

Всего на старт вышли 37 мужчин и 60 женщин. Не финишировали восемь спортсменок и 21 спортсмен. Двое мужчин дисквалифицированы.

1 апреля состоятся соревнования в дисциплине «слалом-гигант». 2 и 3 числа спортсменов ждут состязания в дисциплине «слалом» в чемпионате России и этапе Кубка России (FIS). 4 апреля пройдут командные соревнования.

Напомним, для туристов и любителей на спортивном комплексе «Морозная» в дни проведения соревнований открыты трассы № 5 и № 6 (подъём на кресельной канатной дороге разрешён только до промежуточной станции). Цена одного подъёма — 80 рублей. Вход для зрителей свободный.

горные лыжи
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