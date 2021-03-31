«Мы тут плавали на льдине – и ничего…»

На Камчатке сотрудники ГИМС МЧС России напомнили рыбакам-любителям о том, что безопасность важнее любого улова

«Мы вон от моста и до микрорайона Пограничного плавали на льдине и ничего» - очередной профилактический рейд по водоёмам Елизовского района провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Ранняя весна и тёплые циклоны поспособствовали тому, что в этом году освобождение водоёмов от ледового покрова прошло несколько раньше обычного. Так, в южной части полуострова некоторые реки уже полностью вскрылись ото льда. Однако рыбаков-любителей это не останавливает — в погоне за удачным уловом они стали выходить на забереги реки Авачи. Между тем, лёд там наиболее опасен, он трещит прямо под ногами и в любой момент может либо провалиться под тяжестью человека, либо оторваться и унести его по течению реки.

«Скреплённый ночным холодом, лёд ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся талой воды, "тело" льда становится пористым и очень слабым, хотя визуально сохраняет достаточную толщину, — рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Никита Хмелёв. — Мы без устали разъясняем рыбакам, а также всем отдыхающим вблизи водоёмов, что в это время года лёд крайне коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадётся под ногами. При этом стоит понимать, что долго в холодной воде человек не продержится, сердце может не выдержать нагрузки уже через пять минут».

На все предупреждения инспекторов рыбаки отвечают, что они привыкли к риску. Многие из них «шутя» рассказывают, как на их глазах люди проваливались под лёд, при этом практически никого из любителей подлёдной рыбалки эти случаи не останавливают.

«Мы обращаемся ко всем жителям и гостям региона: никакой улов не стоит вашей жизни и здоровья. Настоятельно рекомендуем не выходить на лёд в весенний период времени, особенно на забереги», — сказал Никита Хмелёв.

Отдельно начальник камчатского ГИМС обратился к снегоходчикам.

«Ежегодно на Камчатке фиксируются трагические случаи провала техники под лёд. Особенно это актуально для северных районов, где весна приходит намного позже. Поэтому инспекторы ГИМС напоминают: выезжать на лёд, вне санкционированных переправ, на снегоходах крайне опасно. Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров — в солёной. Сейчас в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности и вблизи деревьев. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%», — добавил Никита Хмелёв.

Выход на лёд возможен только там, где это разрешено, в основном на ледовых переправах. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Это нужно делать палкой строго перед собой. Если после удара на поверхности появится вода или раздастся треск, то необходимо вернуться на берег. Для этого идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае — ползите.

Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несёт тяжелый груз: рюкзак, мешок. Перед выходом на замёрзший водоём нужно ослабить его лямки. При движении по льду на лыжах необходимо расстегнуть крепление лыж, освободить руки от петель лыжных палок. В случае необходимости вы сможете быстро освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выбраться из полыньи, если вы туда угодили.

Что делать, если всё-таки случилась беда и вы провалились по лёд?

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лёд.

- Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд уже проверен на прочность.

Спасатели напоминают единый номер всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон, набор осуществляется через «+112».

Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.

Камчатский Спасательный центр МЧС России 8 (41531) 3-71-20.

Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 8 (4152) 43-44-01.





Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю