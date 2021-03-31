Как лосенка спасали с помощью дистанционного инъектора

30 марта в минприроды края поступил сигнал о нахождении в непосредственной близости к мильковской трассе двух лосей. Для их спасения и предотвращения ДТП с участием диких животных был применён дистанционный инъектор, а также было отработано применение наркоза.

Профильные службы незамедлительно выехали на место, сообщил руководитель агентства по ветеринарии края Артём Никитин.

"Нужно было убедиться, что такое нехарактерное для животных поведение не связано с возникновением опасных болезней. На месте обнаружилось, что лоси стали жертвой погодных условий - не смогли выбраться из глубокого снега. Лосиха все же выбралась самостоятельно. Лосенок с глубоким снегом сам не справился. Было принято решение о проведении ветеринарных мероприятий: животному с помощью дистанционного инъектора ввели специально подобранное лекарственное средство. В результате всё прошло благополучно: лосёнок был введен в состояние лёгкого наркоза, погружен на специальную технику и перевезён на достаточное удаление от трассы", - сообщил Артём Никитин.

По результатам осмотра животные оказались здоровы. По словам руководителя агентства по ветеринарии края, в месте обнаружения диких животных отсутствует кормовая база, необходимая для их питания. О голоде животных свидетельствовал факт поедания лосёнком во время перевозки берёзовых веток, которые не являются характерным кормом для лося.

Отметим, на крупных животных дистанционный инъектор был использован в регионе впервые. Он был приобретён министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края. Ранее устройство было испробовано во время спасения рыси, которая забрела в краевую столицу.