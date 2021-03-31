Ещё 1700 доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19 доставили на Камчатку

Очередная партия препарата уже находится на базе камчатского предприятия «Камчатфармация».

На полуострове продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.

«На минувшие сутки в Камчатском крае привиты первым компонентом вакцины 127 человек, вторым – 184. В общей сложности на сегодня 15681 человек привит вакциной «Гам-КОВИД-Вак»», – рассказали в региональном Минздраве.

Прибывшая на полуостров очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») распределена между всеми лечебными учреждениями полуострова.

«На 31 марта в Камчатском крае развёрнуты 23 стационарных и два мобильных пункта вакцинации, из которых семь расположены в Петропавловске-Камчатском», – добавили в ведомстве.

1 апреля ожидается поставка ещё 1200 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.



Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.