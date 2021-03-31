Камчатские депутаты взяли под контроль строительство водовода в селе Лесная

Решение принято по итогам селекторного совещания, посвященного реализации в 2020 году госпрограммы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».

В совещании участвовали депутаты Законодательного Собрания, представители исполнительных органов региональной власти, 55 муниципалитетов Камчатского края. Организатором селектора выступил комитет по вопросам ЖКХ краевого парламента.

Как сообщил заместитель председателя комитета по ЖКХ Анатолий Кирносенко, вопрос обеспечения села Лесная Тигильского района качественной питьевой водой решается на протяжении ряда лет.

В селе, где проживают чуть более 400 человек, нет централизованного водоснабжения. Систему хозяйственно-питьевого водоснабжения начали строить в 2019 году. Стоимость строительства – около 60 млн рублей.

«С 2012 по 2016 годы в Лесной и некоторых других селах Корякского округа, где исторически отсутствует централизованное водоснабжение, провели разведывательное бурение скважин на воду. В Лесной был обнаружен запас воды надлежащего качества. По инициативе депутата от Корякии Бориса Николаевича Чуева в селе пробурили обязательную резервную скважину, а в 2019 году приступили к строительству водовода. Заказчиком выступила администрация села. Значительный объем работ уже выполнен, но в 2020 году объект был заморожен из-за разногласий между подрядчиком и администрацией. Сейчас строительство приостановлено до завершения судебных тяжб», – сообщил Анатолий Кирносенко.

Без введения в эксплуатацию водовода невозможно проектирование и строительство социальных объектов и жилья в селе, подчеркнули депутаты.

«Водовод – ключевой объект, от которого напрямую зависит не только снабжение жителей качественной питьевой водой, но и в целом развитие села. Ранее обращение от президиума Законодательного Собрания о необходимости решить проблему со строительством водовода в Лесной было направлено губернатору Владимиру Викторовичу Солодову», – сообщил Кирносенко.

Он подчеркнул, что профильный комитет краевого парламента, со своей стороны, готов оказать содействие администрации села с тем, чтобы водовод в Лесной был достроен и в домах сельчан появилась чистая и качественная питьевая вода.

Добавим, что вопросы обеспечения водоснабжением сел Корякского округа находятся на особом контроле депутатов Законодательного Собрания Камчатского края. Так, в 2016 году профильный комитет провел мониторинг обеспеченности населения системами водоснабжения и водоотведения, который показал, что в 14 населенных пунктах отсутствие систем центрального водоснабжения не позволяет строить школы, детские сады, ФОКи, ФАПы и иные социальные объекты.

С 2012 по 2016 годы в селах Усть-Хайрюзово, Ковран, Воямполка, Лесная, Тымлат, Хайрюзово, Ивашка, Вывенка, Апука были пробурены и законсервированы 14 поисково-разведочных скважин, которые не используются в настоящее время из-за отсутствия обязательных резервных скважин. Первую резервную скважину пробурили в 2019 году в селе Лесная Тигильского района, после чего началось долгожданное строительство водовода.