Более 500 браков и 436 разводов произошло на Камчатке за три месяца

Больше 500 семей создано в Камчатском крае с начала текущего года, сообщили в краевом агентстве ЗАГС и архивного дела.

Всего с начала года скрепили свои судьбы узами брака 534 семьи. За прошлую неделю свидетельства о заключении брака получили 43 семьи. Разводов на Камчатке по-прежнему меньше: с начала года их - 436. На прошлой неделе официально расторгнуть отношения решили 30 семей.

За прошлую неделю органами ЗАГС Камчатского края зарегистрировано 52 рождения.

Мальчиков назвали Данил, Алексей, Андрей, Евгений, Мартин, Богдан, Тимур, Виктор, Матвей, Фрол, Астап. Девочек - Вероника, Кира, Милана, Полина, Варвара, Ксения, Ева, Маргарита, Фаина, Зоя. Многодетной стала семья из Эссо, в которой зарегистрировали третьего ребенка в семье – девочку Нину.

Всего же с начала года в Камчатском крае зарегистрировано рождение 712 малышей.