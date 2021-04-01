Владимир СОЛОДОВ: развитие Северного морского пути даст новый импульс экономике и создаст новые рабочие места

Совещание по планам развития Северного морского пути прошло под председательством полномочного представителя Президента в ДВФО Юрия Трутнева.

Как отметил Владимир Солодов, в этом году по развитию Арктического района принят ряд стратегических решений. Для Камчатки одним из важнейших является возрождение судоходства по Северному морскому пути.

«В этом году мы сможем обеспечить 4 рейса со свежей рыбой Северным морским путем. Этот способ позволит нам быстрее доставить рыбопродукцию до центральных регионов России и удешевить стоимость доставки для наших рыбопромышленников. Также немаловажно, что быстрая доставка позволит обеспечить конкурентоспособность нашей продукции к зарубежной, потому что она будет свежее и качественнее. В результате появятся дополнительные береговые рабочие места для камчатцев, а у рыбопромышленников - постоянная прибыль», - сказал глава региона.

Он отметил, что каждый рейс лихтеровоза «Севморпуть» будет работать и в обратную загрузку. Каждый рейс доставит на Камчатку около 200 контейнеров грузов по приемлемой стоимости. По расчетам, стоимость доставки одного килограмма груза из Санкт-Петербурга составит порядка 15 рублей, а срок доставки до 3 недель. Это позволит доставлять на Камчатку продукты питания, товары первой необходимости и другие грузы по приемлемой цене.

Напомним, в сентябре 2020 года атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» осуществил перевозку 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией общим весом 5,5 тысяч тонн в Санкт-Петербург.