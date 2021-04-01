 
В Петропавловске-Камчатском 11:38, 01 Апреля, четверг
ночью 1°C
днем 5°C
ветер 9,4 м/с
Завтра 02 Апреля
-2 ... 4°C
ветер 7,2 м/с
Камчатка в порядке

Неизвестные повредили окна в здании бывшей средней школы в Усть-Камчатске

Неизвестные повредили окна в здании бывшей средней школы в Усть-Камчатске

О происшествии сообщили неравнодушные жители. Заявление в полицию написано Усть-Камчатской администрацией, ведётся поиск вандалов.

В случае установления виновных лиц им грозит штраф, а также придётся возместить нанесённый ущерб. По предварительной оценке, ущерб измеряется десятками тысяч рублей.

«Сегодня специалисты администрации выехали на место и закрыли повреждённые окна фанерой. В дальнейшем будем решать, каким образом обезопасить объект от вандалов», - пояснил заместитель главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Александр Белов.

Усть-Камчатская 3-я школа была закрыта более пяти лет назад. Реконструкция объекта предусматривала два этапа. Первый был выполнен в полном объёме за счёт средств краевого бюджета. Второй пока не начат. Кроме того, власти Усть-Камчатска отмечают, что окончательного решения, что будет размещаться в здании, пока нет. Этот вопрос власти района будут рассматривать совместно с краевым правительством.

«В третьей школе сейчас нет необходимости. Средняя школа в микрорайоне Погодном способна принять всех ребят школьного возраста, проживающих в Усть-Камчатске. Чтобы дети могли без проблем добираться до школы, министерством образования Камчатского края были приобретены два школьных автобуса, которые доставляют ребят на занятия и привозят их обратно», - добавил Александр Белов.

64

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых