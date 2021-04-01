Неизвестные повредили окна в здании бывшей средней школы в Усть-Камчатске

О происшествии сообщили неравнодушные жители. Заявление в полицию написано Усть-Камчатской администрацией, ведётся поиск вандалов.

В случае установления виновных лиц им грозит штраф, а также придётся возместить нанесённый ущерб. По предварительной оценке, ущерб измеряется десятками тысяч рублей.

«Сегодня специалисты администрации выехали на место и закрыли повреждённые окна фанерой. В дальнейшем будем решать, каким образом обезопасить объект от вандалов», - пояснил заместитель главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Александр Белов.

Усть-Камчатская 3-я школа была закрыта более пяти лет назад. Реконструкция объекта предусматривала два этапа. Первый был выполнен в полном объёме за счёт средств краевого бюджета. Второй пока не начат. Кроме того, власти Усть-Камчатска отмечают, что окончательного решения, что будет размещаться в здании, пока нет. Этот вопрос власти района будут рассматривать совместно с краевым правительством.

«В третьей школе сейчас нет необходимости. Средняя школа в микрорайоне Погодном способна принять всех ребят школьного возраста, проживающих в Усть-Камчатске. Чтобы дети могли без проблем добираться до школы, министерством образования Камчатского края были приобретены два школьных автобуса, которые доставляют ребят на занятия и привозят их обратно», - добавил Александр Белов.