Соревнования в слаломе-гиганте на Камчатке перенесены на субботу: на трассе - низкая видимость и осадки

Запланированные на 1 апреля заезды горнолыжников в дисциплине «слалом-гигант» пройдут в субботу. Об этом сообщил главный судья соревнований Сергей Петров.

«Соревнования перенесены из-за неблагоприятных метеоусловий. На склоне низкая видимость, туман, идёт ледяной дождь. Поэтому запланированные на сегодня соревнования в дисциплине «слалом-гигант» перенесены на послезавтра, 3 апреля. Завтра пройдут заезды мужчин и женщин в дисциплине «слалом»», — рассказал Сергей Петров.

Предварительно старт намечен на 10:00. По словам главного судьи соревнований, возможен перенос на более позднее время, однако это будет известно только утром.

Напомним, ранее планировалось, что 1 апреля спортсмены будут соревноваться в слаломе-гиганте, а 2 и 3 числа — в слаломе. Из-за отмены сегодняшних заездов пришлось объединить два дня. Таким образом, заезды мужчин и женщин в дисциплине «слалом» в рамках чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту пройдут завтра. Планы на 4 апреля не изменились — в день закрытия состоятся командные соревнования.