Дорога на улице Молчанова в Петропавловске-Камчатском опасна для пешеходов: ОНФ

К такому выводу пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и команды «Молодежка ОНФ», которые провели ее обследование, сообщили в пресс-службе ОНФ.

На участке от поворота улицы Тушканова нет ни тротуаров, ни защитных ограждений, и пешеходы вынуждены лавировать между проезжающими машинами.

Общественники обратили внимание на этот проезд после жалоб студентов Камчатского политехнического техникума. Молодые люди рассказали, что не чувствуют себя в безопасности, добираясь до места учебы и обратно.

«Убедившись, что эта дорога совсем не приспособлена для пешеходов, мы нанесли ее на интерактивный ресурс проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» и направили запрос в администрацию Петропавловска-Камчатского. В нем мы описали проблему и попросили привести дорогу в соответствие с требованиями безопасности», – рассказал активист регионального отделения ОНФ, участник команды «Молодежка ОНФ» в Камчатском крае Александр Бессонов.

Он отметил, что подойти к образовательному учреждению можно, например, через дворы, но молодежь не случайно выбирает опасный путь вдоль проезжей части, ведь внутри микрорайона обстановка ничуть не лучше.

«Вдоль дороги идти удобнее. Зимой дворы чистятся хуже. Кроме того, плотность домов в этом районе высокая, а проезды узкие, поэтому и во дворах часто приходится уворачиваться от машин», – добавил Бессонов.

Что касается состояния асфальтового полотна на улице Молчанова, то оно на сегодняшний день тоже нуждается в восстановлении. Под влиянием снега и воды покрытие местами разрушилось, в нем образовались ямы и трещины. Активисты ОНФ выразили надежду, что власти прислушаются к общественности и включат данную дорогу в планы ремонтов на ближайший период.