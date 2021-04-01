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Вакцинация от COVID-19 в отдаленных районах Камчатки начнется немного позже

Вакцинация от COVID-19 в отдаленных районах Камчатки начнется немного позже

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ближайшее время планирует посетить Пенжинский район. В преддверии поездки губернатор обсудил с главой района Александром Болотновым ключевые вопросы, которые на сегодня актуальны для местных жителей.

В их числе подготовка к паводку, завоз продуктов на территорию района, а также ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Александр Болотнов сообщил, что в Пенжинском районе существенно снизилось количество больных COVID–19.

«Жители активно вовлечены в процесс вакцинации, являющийся способом профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодня практически израсходовано 300 доз выделенной ранее вакцины. Понимая серьёзность пандемии, жители отдалённых сёл Пенжинского района просят о поставке вакцины в их населённые пункты», — сказал глава района.

Владимир Солодов отметил, что сегодня в Камчатский край поступила очередная партия препарата для вакцинации от новой коронавирусной инфекции в количестве 1200 доз.

«Вакцина поступит в районные больницы края. При этом в отдалённые посёлки региона, в том числе Пенжинского района, препарат доставят немного позднее. К сожалению, сейчас сделать это не позволяют условия хранения вакцины. В рамках встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко достигнута договорённость о поставках в Камчатский край препарата, который можно транспортировать при температурном режиме +2+8 градусов. Как только препарат поступит в регион, сразу в приоритетном порядке будет начата вакцинация отдалённых населённых пунктов края, в частности Пенжинского района», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, в период с 22 марта по 1 апреля четырьмя поставками в Камчатский край было доставлено 4700 доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). С учётом последней поставки общее число вакцины, полученной регионом за последние десять дней, составляет 5900 доз. На Камчатку вакцина начала поступать с сентября 2020 года. На сегодня в общей сложности получено уже более 16 тысяч доз.

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