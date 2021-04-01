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«10 тысяч шагов к жизни»: акцию перенесли на 11 апреля

«10 тысяч шагов к жизни»: акцию перенесли на 11 апреля

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» перенесена на неделю. Причина – неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили организаторы мероприятия – региональные министерство здравоохранения и Молодёжное правительство.

Акция пройдёт в воскресенье 11 апреля в центре Петропавловска-Камчатского. Маршрут пройдёт по исторической части краевой столицы. Старт из центра города, начало в 14:00.

«Главная цель этого мероприятия – привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни. Ходьба – это тот вид физической активности, которым могут заниматься даже те, кто имеет проблемы со здоровьем. При ходьбе можно легко регулировать нагрузку», – рассказали в краевом Минздраве.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте Greenego.ru. Ответы на все интересующие вопросы можно получить по телефону: +7 914 623-20-24.

Напомним, Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» проводится с 2015 года и является базовым элементом Общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации – «Здоровый муниципалитет». Идея создания этого оздоровительного мероприятия основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

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