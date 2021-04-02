"ProДФО-Забайкальский край": Камчатка представлена на площадке онлайн-форума

1 апреля в Чите начали свою работу онлайн-форум "ProДФО-Забайкальский край" и очная сессия "Медиашколы: Дальневосточный репортёр". Старт работе площадки дали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

"Одно из требований времени и одно из основных условий нашей работы - обеспечение прямого контакта жителей Дальнего Востока с властью. Мероприятие, которое мы проводим уже в третий раз, посвящено как раз этой теме, - сказал Григорий Куранов. - Первое такое мероприятие мы провели в декабре вместе с Юрием Трутневым, тогда за все время работы мероприятия было около 10000 подключений и 35 000 - общее количество просмотров. Это говорит о том, что такая работа правильна и нужна. Я желаю всем удачного общения, острых вопросов и честных ответов. С утра первого дня уже около 1000 человек подключились к форуму. Здесь нет никакой аккредитации и фильтрации, любой человек может войти в прямое взаимодействие с участниками".

В форуме принимают участие представители правительства и муниципалитетов Камчатского края. В рамках торжественного открытия мероприятия были награждены выпускники медиашколы, среди которых диплом получила начальник информационного отдела управления по обеспечению деятельности органов Городской думы и информационного обеспечения работы аппарата Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа Ирина Якшина. Также государственные награды получили журналисты Забайкальского края и члены Союза журналистов.

Основными темами онлайн-форума станут городская среда в посткоронавирусный период, взаимодействие с общественностью, сбор и утилизация отходов и многое другое.