«Красные приливы»: требуется пристальное внимание учёных

В рамках международной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей», которая проходит 1-2 апреля в Камчатском выставочном центре, Владимир Солодов встретился с учёными в правительстве Камчатского края.

Темой встречи стало дальнейшее изучение состояния акватории Тихого океана вблизи полуострова по итогам произошедшей в сентябре прошлого года экологической ситуации у побережья Камчатки, в частности «красных приливов».

На встрече присутствовали министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, проректор по научной работе и международной деятельности ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» Татьяна Клочкова, научный руководитель Лаборатории морской микробиоты, руководитель ЦКП «Морской биобанк» Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук Татьяна Орлова.

«Считаю важным обсудить варианты дальнейшего изучения акватории Тихого океана вблизи краевой столицы и в целом Камчатки и понять те аспекты, на которых должны быть сконцентрированы дальнейшие усилия правительства региона и непосредственно учёных. По поручению правительства РФ разрабатывается комплексный научный проект по данной тематике. При этом считаю важным услышать именно от вас, учёных, которые на практике занимаются данной проблематикой, как нам следует решать экологические вопросы, и после этого продвигать ваше видение на федеральном уровне. При этом важно наладить сетевое взаимодействие между учёными Камчатского края, Дальнего Востока, России и мира, — сказал Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края сообщил, что в рамках рабочей командировки в Москву планируется встреча с Викторией Абрамченко, на которой будет обсуждаться в том числе вопрос изучения акватории Тихого океана ввиду произошедших в 2020 году «красных приливов» на Тихоокеанском побережье.