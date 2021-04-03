Владимир СОЛОДОВ: год у руля Камчатки

Ровно год назад, 3 апреля 2020 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на пост главы Камчатского края Владимира Солодова.

В программе «Итоги года Владимира Солодова: всё, кроме обычного» губернатор Камчатки рассказал о том, чего удалось достичь за этот год, что не получилось и что только предстоит сделать.

Напомним, назначенного главу региона в апреле 2020 года официально представил полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Тогда Владимир Солодов отметил, что приложит все силы, чтобы заслужить одобрение и поддержку жителей Камчатки.

«Главное богатство Камчатского края - это люди, которые здесь живут. Они обладают особой энергией, любят свой край. Я буду исходить из тех задач, которые больше всего волнуют жителей Камчатки», - сказал Владимир Солодов.

13 сентября 2020 года, в единый день голосования, Владимир Солодов был избран губернатором региона. Свои голоса за него отдали почти 68 тысяч избирателей — 80,51 процента всех голосов.