Камчатка готова к большой стройке: площадки под 250 тысяч «квадратов» жилья ждут своего часа

В Камчатском крае подготовлены площадки для строительства новых домов. Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал в программе «Камчатка: год перемен».

«У нас подготовлен целый ряд площадок под комплексную застройку. Общий расчёт по метражу — около 250 тысяч квадратных метров, которые подготовлены сейчас для заинтересованных инвесторов. Я уверен, что уже в ближайшие два года мы увидим серьёзные подвижки и сдачу большого объёма домов. На новых площадках мы будем продумывать наполнение и облик кварталов, чтобы они были комфортными, удобными и все необходимые услуги могли быть там оказаны в должном объёме и качестве», — сказал губернатор.

Более быстрый способ решения проблемы с дефицитом нового жилья — строительство частных домов. По мнению главы региона, это направление имеет «очевидные преимущества с точки зрения качества жизни и долгосрочного закрепления жителей на территории Камчатки».

«Индивидуальное жилищное строительство в силу значительно меньших требований по сейсмике может быть сопоставимо по цене с квартирами в многоэтажках. Такую задачу мы ставим перед строительным комплексом при условии комплексного развития инфраструктуры: прокладки дорог и коммуникаций, а также выделения соответствующих участков и содействия в доставке домокомплектов на территорию Камчатки. Эту работу мы сейчас проводим, чтобы активизировать жилищное строительство. Количество вводимого жилья в индивидуальных домах и многоэтажках одинаковое. Наша задача — наращивать оба компонента», — сказал Владимир Солодов.

Он также сообщил, что продолжается процесс передачи в краевую собственность земель Минобороны РФ, которые тоже можно использовать для жилищного строительства. Так, уже передано больше 10 участков общей площадью 60 гектаров. Кроме этого, завершается оформление участка на 26 километре. Решена и судьба домов в центре посёлка Вулканного. Они также будут переданы в краевую собственность.