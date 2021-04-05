Подрядчик успешно наверстывает темпы строительства очистных сооружений в Усть-Камчатске

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Копылов 3 апреля осмотрел строящийся комплекс очистных сооружений в Усть-Камчатске, пообщался с представителем подрядчика и положительно оценил работу строителей.

«Полтора месяца назад здесь был снег и мороз. Вот этого объема, который строители выполнили за полтора месяца, тогда не было. Поэтому отставание от графика вполне объяснимо, этому есть объективные причины – сложные погодные условия. В Усть-Камчатске в этом году очень много снега. Но работы идут, и я не сомневаюсь, что строители наверстают упущенное из-за погоды, за что им большое спасибо, поскольку зимой им пришлось трудиться в экстремальных условиях», – сказал Андрей Копылов.

Депутат поблагодарил правительство Камчатского края за постоянное взаимодействие и помощь в решении вопросов строительства этого значимого для Усть-Камчатска объекта.

Так, возникла сложность с приобретением иностранного технологического оборудования для очистки сточных вод, однако удалось найти замену российского производства.

«Из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от поставок технологического оборудования из Южной Кореи. Хорошо, что возможность замены была предусмотрена еще на этапе проектирования. Был найден российский поставщик из Белгорода. Оборудование качественное, востребованное, с отличными характеристиками, сейчас решается вопрос финансирования», – рассказал Андрей Копылов.

Представитель подрядчика Никита Шукшин сообщил, что на строительстве занято порядка 22 человек, планируется увеличить до 30, после чего появится возможность открыть вторую рабочую смену.

«На данный момент занимаемся установкой опалубки первой отсечки технологического корпуса, монтируем гидроизоляционное покрытие, планируем завершить эти работы в течение полутора недель и принять бетон в первую отсечку. Далее будем выдерживать бетон в течение недели и переходить ко второй отсечке. Также в течение недели завершим монтаж металлоконструкций на складе сухого остатка, затем сварщики будут обваривать смонтированные детали. Параллельно ведем строительство фундамента автостоянки, через две недели приступим к монтажу металлоконструкций на этом объекте», – рассказал Шукшин.

По проекту очистные сооружения в Усть-Камчатске включают в себя технологический корпус, где будет проходить очистка сточных вод, склад сухого остатка, канализационно-насосную станцию, административно-бытовое здание с крытым переходом, трансформаторную подстанцию, автомобильную стоянку. После очистки вода нормативного качества будет сливаться на расстоянии 300 метров от берега озера Нерпичьего по глубоководному выпуску.

Сдать объект в эксплуатацию планируют 1 декабря 2021 года. Стоимость строительства – 499,5 млн рублей.

Напомним, что очистные сооружения в Усть-Камчатске были выведены из строя во время энергокризиса в 90-е годы. Вопрос строительства новых очистных сооружений был инициирован сенатором Совета Федерации от Камчатки Борисом Невзоровым. Финансирование при поддержке исполнительных органов власти и рыбацких предприятий Усть-Камчатска было получено из Фонда реформирования ЖКХ.