Камчатские спасатели и полицейские ищут пропавших снегоходчиков

Камчатские спасатели совместно с полицейскими приступили к поискам пропавших снегоходчиков, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сигнал с просьбой о помощи поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю 5 апреля 2021 года. Как стало известно из сообщения заявительницы, днём 3 апреля её муж со своим приятелем на снегоходах отправились из посёлка Термального Елизовского района в сторону Верхне-Опалинских термальных источников. В установленный срок — 4 апреля — домой они не прибыли, мобильная связь у них недоступна.

Утром 6 апреля в район предполагаемого нахождения снегоходчиков выдвинулись спасатели МЧС на двух снегоходах с нартами, с собой они взяли беспилотный летательный аппарат. Кроме того, участие в поисково-спасательных работах принимают сотрудники полиции. На 7 апреля запланировано выполнение авиационно-спасательных работ с применением вертолёта МИ-8 МЧС России.