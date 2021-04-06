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Подписан закон, защищающий ветеранов ВОВ

Подписан закон, защищающий ветеранов ВОВ

Президент РФ подписал закон, инициированный вице-спикером Госдумы РФ Ириной Яровой.

Законом вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение чести и достоинства ветерана ВОВ, и за оскорбление памяти защитников Отечества. А также – квалифицируется ответственность за реабилитацию нацизма в информационно-телекоммуникационной сети.

Начальник регионального штаба «Юнармии» Константин Третьяков считает, что такой закон о запрете реабилитации нацизма был жизненно необходим.

«Если это сейчас не узаконить, то, поверьте, пройдут десятилетия, столетия, и зло вернётся. Нужен именно закон, постоянно действующий. И тот, кто первый произнесет слова об его отмене, то это и есть враг человечества. Не России, а человечества. Потому что фашизм был направлен не против России, а против всего добра на этой планете. И, конечно же, это законодательный акт, который говорит о законе мирового добра. Это забота о будущем наших детей, чтобы они не столкнулись со злом. Как я могу оценивать то, что делает добро для моих детей? Конечно, положительно. Мне очень нравится глубинное психологическое начало её инициатив (Ирины Яровой). Это затрагивает душу каждого человека», - сказал Константин Третьяков.

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