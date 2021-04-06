На Камчатке найдены пропавшие снегоходчики

На Камчатке завершились поиски двоих снегоходчиков, пропавших в районе Верхне-Опалинских термальных источников, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, сигнал с просьбой о помощи в МЧС поступил 5 апреля 2021 года. Как стало известно из сообщения заявительницы, днём 3 апреля её муж со своим приятелем на снегоходах отправились из посёлка Термального Елизовского района в сторону Верхне-Опалинских источников. В установленный срок — 4 апреля — домой они не прибыли, мобильный телефон у них был недоступен.

Рано утром 6 апреля мужчин начали искать спасатели и полицейские.

Днём 6 апреля жена одного из потерявшихся снегоходчиков сообщила, что они вышли на связь по спутниковому телефону, который позаимствовали у встретившегося на пути туриста. Мужчины пояснили, что находятся в кальдере вулкана Горелого и движутся обратно в сторону посёлка Термального. Между тем, в превентивных целях спасатели и полицейские продолжили движение к ним навстречу. Через несколько часов поступила информация, что снегоходчики решили не дожидаться помощи и самостоятельно добрались до одной из баз отдыха.

В этот раз история закончилась благополучно, и помощь спасателей не потребовалась, однако в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю напоминают туристам, что прежде чем отправиться на маршрут, необходимо, в первую очередь, уточнить информацию о погодных условиях и горно-лавинной обстановке в районе предполагаемой поездки. Обязательно стоит взять с собой спутниковую и средства навигации, а также позаботиться о правильной экипировке.

Любой самостоятельной туристской группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в МЧС России и получить инструктаж по технике безопасности в краевом поисково-спасательном отряде.