«Подарок судьбы»: пьесу Валентина ЗВЕРОВЩИКОВА прочтут в Камчатской краевой библиотеке

Проект «Театральные встречи» продолжает читка пьесы Валентина Зверовщикова «Подарок судьбы». Мероприятие пройдет 8 апреля в 18:30 в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.

Валентин Зверовщиков – режиссёр-постановщик, писатель, драматург, лауреат литературных конкурсов, постоянный участник Вампиловских фестивалей. Он известен театральной публике не только на Камчатке, но и в других городах России, где проходили постановки его пьес.

В современном театре читка пьесы набирает популярность, претендуя на роль полноценного жанра театрального искусства. Зрители узнают о новой пьесе, прочитанной в том виде, в каком её видит драматург до работы режиссера-постановщика. А заодно погружаются в текст, давая пищу своему воображению.

Пьеса «Подарок судьбы» – концерт для двух актрис прелестного возраста в двух действиях. В пьесе рассказывается о Театре, который живет в сердце каждого артиста.

История прозвучит в исполнении заслуженных артисток РФ Татьяны Артемьевой и Зои Янышевой.

Примечательно, что ранее пьеса «Подарок судьбы» была прочитана в Иркутске, где Валентин Зверовщиков работал художественным руководителем Иркутского театрального училища.

Теперь камчатский зритель имеет прекрасную возможность познакомиться с пьесой.

Вход свободный, без возрастных ограничений.

Телефон для справок: 25-23-55.