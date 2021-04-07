Камчатские подростки, пострадавшие в страшном ДТП, восстанавливаются в институте Рошаля

17-летний юноша и 15-летняя девочка, пострадавшие в ДТП 22 января в Петропавловске-Камчатском, переведены из реанимации.

Дети находятся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Напомним, транспортировку рейсом «Аэрофлота» и госпитализацию в эту ведущую федеральную клинику организовала Ирина Яровая. Вместе с детьми в Москве находятся их мамы. А накануне в Петропавловск вернулись папы пострадавших подростков, которые летали проверить ход лечения.

Папа девочки Роман Геннадьевич сообщил, что его дочь на данный момент проходит реабилитацию, в ближайшие дни её ждет новая операция. Он отметил, что в Москве и на Камчатке самое живое и деятельное участие в спасении детей приняла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Ирине Анатольевне я хочу сказать огромное спасибо. После того, как случилось ДТП, на десятый день комы Ирина Анатольевна помогла решить вопрос, чтобы на Камчатку приехали лучшие федеральные врачи, проконсультировали местных медиков о дальнейшем лечении детей. Тогда дети были в тяжелом состоянии, были определённые риски транспортировки, и было принято решение дождаться, пока они станут более или менее стабильными, чтобы после этого можно было их отвезти в институт Рошаля. И затем только благодаря ей решился вопрос транспортировки детей самолетом, а потом транспортировки от аэропорта в НИИ Рошаля. Ирина Анатольевна большая молодец. Низкий ей поклон и родительское большое, огромное спасибо! На протяжении всех этих этапов она сама лично общалась не только с местными лечащими врачами, а еще с врачами в Москве, с директором института Рошаля. Только благодаря ей наши дети сейчас получают квалифицированную медицинскую помощь, и поэтому ей огромное человеческое спасибо», - сказал Роман Геннадьевич.

Папа молодого человека Игорь Анастасьевич сообщил, что сын переведен из реанимации.

«В данный момент мы вернулись с Москвы. Наши мамочки с нашими детками остались там, в институте Рошаля. Идет плодотворное лечение. Я хочу сказать, что самый главный человек, который помог нам в этой ситуации – это Ирина Анатольевна Яровая. Если бы не она, я не знаю, чем бы вообще всё это закончилось. Я разговаривал вчера с супругой по телефону, Степан начал приходить в сознание. Кратковременно, но начал. И это уже большой шаг. Наш сын входит из комы, врачи все делают. Если бы не она, ну ничего бы этого не было бы. Ирина Анатольевна не только помогла отправить, она договорилась и с руководством НИИ Рошаля, и с «Аэрофлотом». И все это она сделала для нас, для наших детей», - сказал Игорь Анастасьевич.

Мужчины искренне поблагодарили всех, кто принимал участие в спасении и транспортировке детей в федеральную клинику, а также земляков, высказывавших поддержку в СМИ и соцсетях.

Напомним, 22 января на пешеходном переходе иномарка сбила двух подростков – девочку 15 лет и юношу 17 лет. Дети получили тяжелые травмы и в состоянии комы были госпитализированы в реанимацию краевой больницы. Вся Камчатка переживала за их судьбу. Родственники пострадавших обратились за помощью к Ирине Яровой. Депутат организовала приезд на полуостров высококлассных медицинских специалистов, которые скорректировали лечение детей. А потом обеспечила транспортировку и лечение девочки и юноши в федеральном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля.