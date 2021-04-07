Малыши получили спортивные подарки от депутата Андрея СТУКОВА

Утром 7 апреля воспитанников детского сада «Россияночка» в Петропавловске ждала праздничная встреча. Аниматоры в костюмах ростовых кукол постарались еще на входе в детский сад создать у ребят и родителей хорошее настроение.

Малышам вручили приготовленные депутатом Законодательного Собрания Камчатского края по 8-му избирательному округу Андреем Стуковым тематические подарки – скакалки, прыгалки, мячи и др. А родители получили брошюры с рекомендациями по здоровому образу жизни для взрослых и детей. Дальше ребят ждала утренняя зарядка, посвященная Дню здоровья, и другие спортивные мероприятия.

В детском саду «Россияночка» вопросы оздоровления детей являются приоритетными.

Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Ольга Филоненко, в детсаду действует программа закаливания, проводится корригирующая гимнастика с использованием массажных дорожек и дыхательных техник, малыши регулярно участвуют в спортивных состязаниях и праздниках.

«В нашу систему оздоровления, помимо закаливающих процедур, ежедневной зарядки, физкультурных праздников, входят также соревнования с другими дошкольными учреждениями и мероприятия выходного дня с родителями. Тем самым мы стараемся прививать детям навыки здорового образа жизни с самого раннего возраста. День здоровья мы решили отметить большим праздником, который нам помог провести наш депутат Андрей Юрьевич Стуков», – рассказала заведующая детсадом.

Она добавила, что в ближайшие дни в детском саду состоится долгожданное открытие оздоровительного комплекса, который включает в себя соляную и сенсорную комнаты. Средства на реконструкцию помещения, приобретение оборудования детскому саду направил по программе наказов избирателей Андрей Стуков.

«В ближайшее время у нас открывается оздоровительный комплекс с соляной комнатой и сенсорным кабинетом. Он станет хорошим подспорьем в нашей оздоровительной программе. Финансирование на его обустройство мы получили благодаря нашему депутату Андрею Юрьевичу Стукову», – сообщила заведующая.