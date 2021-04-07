Учиться играть с читателями, рисовать золотом и танцевать как ЦИСКАРИДЗЕ

Как на Камчатке работает проект «Творческие люди»?

Виктория Храпко переехала на Камчатку всего 3 года назад. «Я еще тут новенькая», - говорит она о себе. Перебраться из солнечной Караганды в село Слаутное, которое находится в Пенжинском районе, на самом севере Камчатки — почти подвиг. Двойной подвиг – для человека искусства, который работал много лет в большом художественном музее. В Слаутном Виктория Вячеславовна учит местных ребятишек рисованию. Сама она к героям себя не причисляет. Да, на северах жизнь и вправду непростая: и погода суровая, и цены кусаются, и почта ползет по полгода... Но оторванной от жизни ей не дают себя почувствовать ее ученики. Ради них она и сама готова постоянно учиться. Такую возможность работникам культуры дает проект «Творческие люди».

В 2018 году впервые в России на общегосударственном уровне была разработана стройная, непрерывная национальная система профессионального роста кадров высшей квалификации в рамках национального проекта «Культура» – федеральный проект «Творческие люди». Работает он по всей нашей большой стране и дает всем равные возможности развиваться в профессии, быть на острие новых знаний. Кураторская миссия по реализации этого важного и нужного проекта возложена в нашем регионе на Камчатский учебно-методический центр.

- У специалистов сферы культуры Камчатского края есть возможность актуализировать профессиональный опыт с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства, а также научиться эффективно применять его в современном пространстве, - рассказала заведующая отделом по повышению квалификации и информационно-аналитической работе Центра Елена Шевцова. - В рамках проекта наши коллеги изучают интерактивные технологии в музыкальном образовании, концертную и студийную звукорежиссуру, формы виртуального информационного и библиографического обслуживания читателей, PR-сопровождение деятельности учреждений культуры, мультимедийные технологии в современном музее и многое другое.

И этой возможностью наши земляки очень активно пользуются. В 2020 году пройти повышение квалификации по своей профессии смогли 79 работников культурной сферы Камчатки, это почти в 2 раза больше, чем в 2019. В этом году данный показатель также увеличится почти вдвое по сравнению с прошлым – обучаться будут более 120 человек. Сейчас готовятся списки уже на 2022 год. Предложенные на 2021 год программы по понятным карантинным причинам имеют только заочную форму обучения. Но это позволит специалистам освоить учебные программы непосредственно по месту жительства, без отрыва от основной деятельности.

Преподаватель ИЗО из Слаутного Виктория Храпко в прошлом году тоже участвовала в проекте «Творческие люди» в дистанционном формате. Пандемия не дала шансов очным занятиям. Однако на качестве обучения это не отразилось.

- Если у обучаемого есть достаточно серьезная образовательная база, то совершенно неважно, в каком формате проходят занятия, - считает Виктория Вячеславовна. - Живое общение, конечно, приятней, но и в «дистанционке» есть свои плюсы. Большим плюсом для меня, например, явилось то, что я могла заниматься в комфортное для меня время. Скачал урок и смотришь его, когда лично тебе удобно это делать. Программу, которую проходила я, готовил Дальневосточный государственный институт искусства. Хочу отметить, что этот вуз сделал просто замечательные курсы! Видео-уроки – в прекрасном качестве, с отличной озвучкой.

Помимо теоретических занятий, которые бодрят и освежают в памяти все, что когда-то старательно конспектировали в студенчестве, в программе предусмотрена и практика, а еще мастер-классы. Три недели активной работы на семинарах… И ты уже полон удивительных идей!

- Сейчас очень много новых материалов для творчества, хочется все попробовать применить на уроках, познакомить ребят с интересными техниками, - рассказывает Виктория Храпко. - Жаль, что у нас на северах не все можно купить. Но у меня каждая поездка на большую землю — это еще и обязательные закупки разных новинок. В этот раз я привезла из отпуска золотую поталь. И так совпало, что в мастер-классах проекта «Творческие люди» как раз один из наставников подробно рассказывал и показывал, как работать с поталью. Конечно, научившись этому волшебству, я тут же стала обучать этой технике и ребят. Мы с ними уже и буквицы оформляли, и Кащею Бессмертному золотые зубы нарисовали поталью. Много всего интересного я почерпнула на этих занятиях. Развитию творческого человека — конца и края нет! И проект этот очень стимулирует узнавать новое, да и самой почаще браться за творческую работу.

С большим интересом к проекту «Творческие люди» отнеслись и библиотекари. В наши времена без творческого огонька любовь к книге прививать трудно. Да, нынче читатель — экземпляр редкий, его надо холить, лелеять и ... играть с ним. Программа, по которой минувшей осенью занимались в Санкт-Петербургском институте культуры наши камчатские библиотекари, так и называлась - «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения». Курировала учебную группу коллег Ольга Чепкасова, замдиректора Центральной городской библиотеки Петропавловска-Камчатского.

- Три недели обучения очень обогатили наших библиотекарей, - рассказывает Ольга Анатольевна. - Инновационные методы, новые технологии, масса информации о работе разных библиотек нашей страны и зарубежья. Я получила колоссальный опыт, несмотря на то, что обучение велось дистанционно. Я вижу, что и коллеги заразились творчеством. На следующий год от нашей библиотечной системы подано уже 23 заявки.

Площадками для обучения по проекту «Творческие люди» стали ведущие вузы России.

В ближайшее время камчатские специалисты будут проходить повышение квалификации в Дальневосточном государственном институте искусств, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства имени В.С. Попова, Российском институте театрального искусства (ГИТИС), Московском, Санкт-Петербургском, Краснодарском, Челябинском, Казанском, Кемеровском, Пермском государственных институтах культуры.

А нашей землячке, заведующей отделением хореографии Камчатского колледжа искусств Светлане Туник в рамках проекта посчастливилось пройти обучение в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Прекрасное было время - начало весны 20-го года: в России еще не ввели карантинные ограничения и люди могли спокойно ездить в командировки! Да, и огромный опыт, и звание заслуженного работника культуры РФ не помешали Светлане Геннадьевне на неделю снова превратиться в студентку и с удовольствием впитывать все новое.

Что нового может быть в классическом танце, обывателю не понять. А специалист всегда жаждет открытий, даже в классике!

- Да, там все построено на канонах, и в принципе, перемен не подразумевает. Но ведь мы педагоги, и в обучении студентов классике у каждого свой подход, - делится Светлана Туник. - Ну вот, например...У каждого преподавателя, думаю, бывают такие случаи: ты разбираешь какое-то движение с учеником, долго работаешь, а у него не получается. Ты начинаешь копать биомеханику движения, искать методы, как помочь ученику. И вдруг на этих занятиях... ты у какого-то педагога случайно подсматриваешь тот самый ответ на тот самый вопрос, который не давал тебе спать. Ну и потом, все же в Вагановском очень много действительно новых вещей появилось с тех пор, как руководителем стал Николай Цискаридзе. Он привнес туда много того, чего не проходили здесь ранее — это пальцевая техника, прыжки на пальцах! И для меня это было очень интересно. Кроме основной программы у нас была возможность посетить уроки любых педагогов Академии. Я и еще несколько смелых коллег выбрали урок Цискаридзе. Он милостиво разрешил нам пройти, но предупредил, чтобы не пугались, если он будет проявлять излишнюю экспрессивность в обучении. Мы не из пугливых! Урок был прекрасный. Вот вы напомнили мне о моих заслугах и званиях, а я думаю, что это не столь важно, сколько тебе лет, какой у тебя опыт. Важно, любишь ты учиться или нет… Я люблю.





Яна ЩЕГОЛИХИНА

Фото из личных архивов героев материала