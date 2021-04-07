Зонды, датчики, собаки: камчатские спасатели тренировались в поиске попавших в лавину людей

Пятерых человек, попавших в лавину, предстояло найти спасателям в ходе очередной тренировки на склонах горнолыжной базы «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Согласно легенде, в лавину попали пятеро лыжников. Момент схода снега увидели очевидцы и тут же сообщили в службу спасения.

Участие в учениях приняли 18 сотрудников камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в их числе были и два кинологических расчёта. Для большей достоверности накануне перед занятиями спасатели оборудовали склон с имитацией лавины, площадь которой, по легенде, составила несколько сотен квадратных метров.

Спасателям предстояло отыскать «пострадавших» несколькими способами: с помощью лавинных датчиков — биперов, противолавинных зондов, а также нюха четверолапых. Первыми приступили к работе кинологические расчёты. За полчаса до прибытия сотрудников МЧС России под снегом были спрятаны двое статистов. Им предстояло лежать в снежных пещерах до того момента, пока они не будут обнаружены. Собаки достаточно быстро нашли людей под снегом, после чего спасатели откопали «пострадавших», а медик отряда условно оказал им помощь.

Сразу после кинологов к поиску приступили спасатели с лавинными датчиками. Это специальные устройства, которые работают как на приём, так и на передачу сигнала. В случае, если у попавших в лавину людей есть такие датчики, обнаружить их можно за очень короткое время. Как правило, современные биперы работают на одной частоте. Надев на себя и включив датчик, настроенный на излучение радиочастотных волн, человек становится маячком, посылающим сигналы. Два бипера, расположенные на достаточно большом расстоянии друг от друга, были обнаружены и откопаны спасателями в течение первых пяти минут.

Ещё один человек, по легенде, такого датчика не имел. Его предстояло обнаружить методом зондирования местности противолавинными зондами, с чем спасатели также успешно справились с задачей. После это сотрудники МЧС отработали ещё одну вводную — транспортировка пострадавшего через условную реку с помощью верёвочной переправы.

«Такие тренировки мы проводим на регулярной основе, однако сейчас они актуальны, как никогда. Весна — наиболее опасный период схода лавин, так как за зиму на склонах скапливается большое количество снега. Кроме того, для Камчатки характерны такие природные аномалии, как оттепели и тут же следующие за ним морозы, в связи с чем образуется ледяная корка. Вот эти факторы и являются причиной схода лавин. Снег выпадает, но его сцепления со склоном практически нет, и лавины под своей тяжестью уходят вниз», — отметил руководитель тренировки, начальник поисково-спасательного подразделения камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Марков.

По словам спасателя, на склонах Камчатки лавины при осуществлении внешнего воздействия (например, при катании людей по склонам сопок на сноубордах, горных лыжах или снегоходах) могут сойти в любой момент. Также особенно опасны сопки для детских игр — дети часто прыгают по склонам, роют снежные пещеры.

«Мы в очередной раз предупреждаем жителей Камчатского края, а также туристов, прибывающих на территорию полуострова: отправляясь в путешествие, регистрируйте свой маршрут в МЧС, а во время путешествий соблюдайте предельную осторожность. В период действия оперативных предупреждений Камчатского регионального противолавинного центра воздержитесь от посещения лавиноопасных районов. Объясните своим детям об опасности игр на склонах сопок и у их подножья, следите за местонахождением детей и не позволяйте им играть в опасных местах», — добавил Сергей Марков.