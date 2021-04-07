Юрий ТРУТНЕВ: «Это лучший рыбоперерабатывающий завод, который я видел»

Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совместно с губернатором региона Владимиром Солодовым посетил рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина.

Колхоз имени Ленина — первое предприятие, которое активно развивает на Камчатке производство, строительство судов на российских верфях под квоты, которые были выделены несколько лет назад.

«Это лучший рыбоперерабатывающий завод, который я видел. Хорошее впечатление произвело судно, построенное в Калининграде по программе "Квоты в обмен на инвестиции". Предприятие — резидент территории опережающего развития, у руководства предприятия есть пожелания к нашему министерству — посмотрим, что можно сделать», — сказал Юрий Трутнев.

До 2025 года на предприятии будет построено еще 12 современных судов и два рыбоперерабатывающих комплекса. На заводе «Янтарь» строится траулер длиной 120 метров. В этом году с помощью механизма «инвестиционных квот» начнётся строительство на камчатской верфи ООО «НПЦ «Торсиотест» шести малотоннажных рыболовных сейнеров длиной до 35 метров стоимостью 1,34 млрд рублей. Также рыболовецкий колхоз подал заявку на получение «инвестиционной квоты» под строительство двух среднетоннажных рыбопромысловых судов на верфи Санкт-Петербурга.

«На Камчатке благодаря инвестквотам было вложено 50 миллиардов рублей в развитие береговой переработки и модернизацию флота: построено 4 завода, строятся полтора десятка судов, три уже находятся на промысле. Для Камчатского края эта программа означает создание новых рабочих мест, причём не сезонных, а круглогодичных, кроме того, это создание налогового потенциала и добавленной стоимости. Благодаря программе мы сможем обеспечить жителей региона качественной рыбной продукцией. Мы все знаем, какую продукцию выпускает колхоз имени Ленина. Особенно полюбились жителям печень минтая, икра минтая в консервах. Однако сейчас этой продукции не хватает. Таким образом, мы видим, что наращивание переработки в рамках программы даст импульс и для экономического развития, и для решения социальных задач, стоящих перед краем. Камчатский край — самый активный участник первого раунда инвестиционных квот. Сейчас мы понимаем, что планы по продолжению этой программы, разрабатываемые в Правительстве РФ, абсолютно закономерны и должны внести весомый вклад в развитие уже сделанных инвестиций», — сказал Владимир Солодов.