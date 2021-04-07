ВСЕ СЛУЖБЫ — КАК ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ

Как Камчатка готовится к пожароопасному сезону

Прошлое лето выдалось на Камчатке очень горячим. Но мы не столько о погоде… Температура воздуха местами действительно была выше среднего, но отнюдь не такая, чтобы изнывать от жары. Однако свою лепту она тоже внесла – сухие грозы становились причиной возгораний в лесных массивах. Атмосферу в крае накаляли чрезвычайные ситуации, прежде всего — пожары, которые буйствовали во многих районах полуострова. Всего за 2020-ый на территории Камчатского края было зарегистрировано почти полторы сотни лесных пожаров, Самая тревожная ситуация сложилась в Быстринском районе — огонь по очереди подступал и к Эссо, и к Анавгаю. Изматывающая битва человека со стихией длилась несколько дней, и на это поле сражения были брошены все силы. А ведь пламя, сожравшее сотни гектаров леса возле Эссо, возгорелось буквально из искры.

– Распространение этого пожара – классический пример того, как отсутствие оперативного реагирования на старте приводит к более масштабным последствиям, - заявил в те дни глава региона Владимир Солодов на оперативном совещании. - Должны быть сделаны выводы. Необходимо сделать все возможное, чтобы такая ситуация впредь не повторялась.

От пожаров не застрахован ни один регион, однако готовиться к опасному сезону необходимо так, чтобы встретить его во всеоружии и выйти с минимальными потерями. После событий прошлого года Камчатка готовилась и продолжает готовиться с удвоенной силой, используя средства всех уровней, включая федеральные. На помощь в этой борьбе приходят и национальные проекты.

Одно из основных мероприятий по улучшению пожароохраны – улучшение материально-технической базы. Это позволит оперативно доставлять средства тушения, а значит, экономить время, которое бесценно при чрезвычайной ситуации. Всего на 2021 год на эти цели предполагается потратить 51 миллион рублей. Средства будут выделены краю в рамках нацпроекта «Экология» после списания старой техники, морально и физически устаревшей.

Агентством лесного хозяйства подготовлено постановление правительства Камчатского края по охране лесов от пожаров на 2021 год. Ведомством заключены соглашение о порядке взаимодействия государственной противопожарной службы и главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, договор на тушение и мониторинг лесных пожаров. Кроме того, будет проведена работа с муниципалитетами, проверена готовность подразделений КГАУ «Охрана камчатских лесов» к пожароопасному сезону.

В конце марта губернатор лично проверил готовность сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС. В ходе мероприятия был проведен смотр сил и средств штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, которые будут задействованы в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками или природными пожарами. В случае ЧС будут задействованы силы и средства регионального управления МЧС России, агентства лесного хозяйства Камчатского края, скорой помощи, полиции, Госавтоинспекции, Росгидромета, Росгвардии, Водоканала, дорожных служб и других. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Камчатского края, в этом году на эти цели будут привлечены 384 человека и 221 единица техники. Глава региона осмотрел техническую готовность и готовность личного состава для реагирования. Владимир Солодов констатировал, что все подразделения показали высокую готовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Вся техника исправна, материально-технические средства закуплены. Отдельно губернатор отметил конструктивное взаимодействие, которое есть между всеми структурами. Надеемся, что в этом году этот единый механизм сработает быстро и слаженно.

Готовятся к сезону и инспекторы заповедников и национальных парков полуострова. В конце минувшего месяца камчатский десант высадился в Подмосковье — наши ребята стали слушателями новой программы обучения, которая учитывает специфику тушения пожаров именно на особо охраняемых природных территориях.

Сегодня места горения определяются путем космического мониторинга: снимки термоточек отрабатываются через службы, которые базируются в центральной и южной частях полуострова. Однако чтобы долететь до северных районов, властям приходится отправлять технику на дальние расстояния, что негативно сказывается на оперативности реагирования и на финансовой составляющей.

- В связи с этим прорабатывается создание в этом году пункта авиалесоохраны на севере Камчатки,- рассказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский. - Базовые точки – посёлок Тиличики и Каменское, где есть авиазаправка, аэродромы и можно базировать вертолёты с возможностью их обслуживания. Мы провели работу с нашим авиапредприятием, которое в летнее время может перемещать свои вертолеты на территорию севера для того, чтобы в дальнейшем этими силами можно было бы работать на месте. Наша задача - сделать все, чтобы сезон 2021 года прошел без большого урона нашей природе.

В Рослесхозе обсудили возможность создания в ближайшие годы специальных авиабаз на территории Камчатского края. Это направление развивается в стране: например, в Сибирском федеральном округе данная практика пользуется успехом. В правительстве Камчатского края рассказали, что на данный момент прорабатывается возможность получения федерального финансирования на покупку авиационной техники и создание новых аэродромов. Камчатке необходимы дополнительные ресурсы для развития устойчивой системы пожаротушения на всем полуострове, поэтому нужно проработать мероприятия, которые позволят войти региону в федеральную программу.