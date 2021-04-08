На Камчатке женщина не дала мошеннику обмануть свою знакомую

78-летняя жительница Петропавловска-Камчатского рассказала сотрудникам полиции, как приятельница помогла ей сохранить сбережения.

«Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, - рассказали в УМВД России по Камчатскому краю. - Мужчина убедил пожилую женщину, что ее сын совершил преступление, а он может ему помочь. В качестве вознаграждения звонивший желал получить переводом 200 тысяч рублей. Пенсионерка испугалась за сына и поверила злоумышленнику, но у нее не оказалось всей суммы, поэтому она обратилась к знакомой, чтобы занять денег. Знакомая, выслушав просьбу, убедила пожилую женщину, что так действуют мошенники».

По ее совету заявительница немедленно позвонила сыну, который подтвердил, что с ним всё в порядке. Благодаря бдительности знакомой, женщина не перевела злоумышленникам ни рубля. В настоящее время по факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Камчатская полиция продолжает распространять среди населения информацию об актуальных для края мошеннических схемах, чтобы каждый мог избежать уловок злоумышленников. К информационной борьбе с мошенничеством активно подключается камчатская молодежь, сотрудников полиции приглашают в образовательные учреждения для проведения профилактических бесед. Так, учащиеся Камчатского колледжа технологии и сервиса в рамках Всероссийской акции «Я гражданин России» работают над проектом, направленным на предупреждение «кибермошенничества». Побеседовав с сотрудником уголовного розыска, ребята запомнили сами и расскажут другим о «звонках из банка», «ошибочных переводах», рисках, связанных с покупками в интернете и «играми на бирже» и многом другом. Такая информированность позволяет не только самому не стать жертвой мошенника, но и помочь другим.