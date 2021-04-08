Материнский капитал можно направить на оплату обучения в автошколе: ПФР

Одним из популярных направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в Камчатском крае является образование ребёнка. Материнским капиталом можно оплатить пребывание в детском саду и яслях, платные образовательные услуги, обучение по программам дополнительного образования, к которым относится обучение в автошколе, сообщили в Камчатском отделении ПФР.

Для направления средств материнского (семейного) капитала на оплату обучения в автошколе, необходимо выполнение следующих условий:

достижение 3-летнего возраста ребёнком, рождение которого дало право на материнский капитал;

возраст ребёнка, обучение которого планируется оплатить средствами материнского капитала, не превышает 25 лет;

автошкола находится на территории РФ и имеет лицензию на образовательную деятельность.

Средства можно направить на обучение любого ребёнка.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портале госуслуг, а также в письменном виде в территориальный орган Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении средствами МСК выносится территориальным органом ПФР в десятидневный срок с даты приема заявления. Перечисление средств осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о распоряжении средствами МСК. Оплата образовательных услуг производится путём перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.

В 2020 году в Камчатском крае 514 семей направили средства материнского (семейного) капитала на образование детей.

В отделении Пенсионного фонда Камчатского края работает горячая линия, для получения консультации можно звонить по номеру: (4152) 42-90-79.





Пресс-служба ОПФР

Багнюкова Светлана

Тел: (4152) 42-90-77