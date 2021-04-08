Поставки сжиженного природного газа на Камчатку могут начаться в ближайшие 2 года

Об этом говорили на совещании, посвященном газификации региона, под председательством полномочного представителя президента в ДВФО Юрия Трутнева.

«На Камчатке существует целый ряд возможностей для развития разных видов энергетики. Однако то, что происходит на сегодняшний день, не может удовлетворять. Сейчас выпадает доля газовой генерации, повышается доля использования мазута, увеличиваются расходы бюджета. Они составляют дополнительно 3 млрд рублей в год. Это все вызывает нагрузку на экосистему, а ведь Камчатский край – уникальная природная территория. Вопросы по газификации и развитию энергетики края надо решать в соответствии с теми задачами, которые поставлены руководством страны. Будем этого добиваться от федеральных министерств и ведомств», - сказал Юрий Трутнев.

Он добавил, что газификация при помощи сжиженного природного газа требует строительства сложной инфраструктуры. План по реализации мероприятий уже разработан, но Минэнерго РФ выполняет его со срывом сроков.

«Задачу по строительству станции по перевалке сжиженного газа в Авачинской бухте председатель правительства РФ Михаил Мишустин поставил как приоритетную. Задействовать СПГ для газификации Камчатки можно достаточно быстро, если сейчас реализовать поручения Михаила Мишустина. Компания НОВАТЭК выразила готовность построить перевалочный пункт. Если все пойдет по графику, то газификация полуострова возможна уже в ближайшие 2 года», - сказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока

Алексей Чекунков добавил, что для достижения цели необходимо построить терминал по перевалке сжиженного газа, газораспределительную и регазификационную инфраструктуры.

«Кроме того, нужно обеспечить экономически приемлемый тариф, то есть покрыть тарифные разницы, поскольку СПГ недешёвое топливо, но оно экологичное и мобильное. Для этого мы задействуем механизм дальневосточной концессии. Это позволит оказать Камчатке поддержку по созданию всей инфраструктуры», - сказал Алексей Чекунков.

«Мы видим реальную перспективу по реализации проекта по газификации уже в 2023 году за счёт перевалки сжиженного природного газа компанией НОВАТЭК. Безусловно, проект потребует серьёзных инвестиций. В первую очередь это причальная инфраструктура, комплекс регазификации, судно-челнок. Сейчас правительством РФ по поручению Михаила Владимировича Мишустина определяются конкретные механизмы финансирования и строительства этой инфраструктуры», - сказал Владимир Солодов.

Он отметил, что строительство инфраструктуры по перевалке сжиженного газа даст возможность перевести на более эффективный способ энергоснабжения и отдалённые посёлки.

По итогам совещания Минэнерго России поручено подготовить отчёт о ходе выполнения поручения председателя правительства РФ о ходе проекта газификации региона на основе сжиженного природного газа ПАО «НОВАТЭК». Также министерству поручено провести оценку справедливого тарифа на генерацию термальной энергии, СПГ и природного газа для реализации в крае инвестиционных проектов, провести аудит энергоэффективности региона, чтобы определить уровень потерь в магистральных и распределительных сетях.

Напомним, в ходе рабочего совещания в формате видеоконференции с главой региона Владимиром Солодовым президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с «Газпромом» обеспечить строительство в Авачинской бухте плавучей станции по регазификации сжиженного газа. В рамках проекта ПАО «НОВАТЭК» СПГ будет доставляться из бухты Бечевинской, где на перевалочном терминале сжиженный газ, прибывший Северным морским путём, будет перегружаться с судов ледового класса на обычные газовозы для доставки в страны АТР.