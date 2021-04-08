На Камчатке разведают дополнительные ресурсы для геотермальной энергетики

Геологоразведку по использованию геотермальной энергетики проведут на Камчатке.

Такое поручение Роснедрам и Росгеологии дал по итогам совещания по вопросу развития энергетики и газификации Камчатского края вице-премьер Юрий Трутнев.

«Камчатский край - совершенно особая территория с точки зрения природы. У региона есть целый ряд возможностей, но они сегодня используются нерационально. Во-первых, плохо ведётся геологическое изучение на поиски дополнительных запасов газа. Компания Росгеология ежегодно уже в течение трёх лет срывает сроки выполнения работ. На сегодня попросили провести анализ деятельности этой компании и соответствующие меры по отношению к его руководство принять, — сказал Юрий Трутнев. — Владимир Викторович сегодня говорил о том, что можно использовать и другие виды энергии - термальную энергию, энергию ветра, приливную - с этим сложно спорить. У нас на совещании была компания РусГидро. Попросил их сдвинуть работы по модернизации термальной станции на более ранний срок. Мы обязательно настоим, чтобы они это сделали, то же самое предложение сформулировано в адрес Газпрома».

Федеральному агентству по недропользованию совместно с АО «Росгеология» поручено разработать программу бурения на территории Авачинского поля. Данная территория находится недалеко от Петропавловска-Камчатского.

«В советское время там предполагалось наличие значительных объёмов термальной воды и пара, которые могут быть использованы для выработки электроэнергии и тепла. Если эти сведения подтвердятся, мы сможем существенную часть потребления Петропавловска-Камчатского перевести на геотермальную энергетику», — сказал глава региона.

В ходе совещания губернатор региона Владимир Солодов рассказал о перспективах использования «зелёной» энергетики на территории полуострова.

«Сейчас можно говорить о двух основных направлениях. Первое — это перевод котельных в отдалённых населённых пунктах на ветродизельные или солнцедизельные установки. Мы реализуем этот проект совместно с "Камчатскэнерго". По четырём котельным уже проведены торги и определены подрядчики, ещё по трём аукционы пока идут. В общей сложности семь посёлков будут переведены на более эффективные виды топлива. Тем самым мы сможем сохранить до 30% от объёмов завозимого дизеля. Второе направление — это использование геотермальной энергетики», — сказал глава региона.

Помимо этого, губернатор ставит задачу по повышению эффективности выработки энергии на существующих станциях, в частности на Мутновской геотермальной станции, а также по анализу возможностей геотермальной воды для отопления, генерации энергии и замещения менее экологичных видов топлива.

ПАО «Русгидро» поручено интенсифицировать работу по использованию на Камчатке термальной энергии, в том числе передвинуть модернизацию Мутновской ГеоЭС на более ранний срок, а также рассмотреть возможность строительства новой термальной станции с применением самых современных технологий и определением справедливого тарифа для генерации.