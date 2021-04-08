Новые музыкальные инструменты и оборудование получат Елизовская музыкальная школа и Мильковская школа искусств

Благодаря нацпроекту «Культура» в этом году два образовательных учреждения сферы культуры Камчатского края станут обладателями новых музыкальных инструментов, приобретут учебные материалы и комплекты специального учебного оборудования.

Новые музыкальные инструменты будут приобретены для Елизовской детской музыкальной школы и Мильковской детской школы искусств. На эти цели организациям выделено по 4,70 млн рублей. Из них по 4,65 млн рублей направлено из федерального бюджета.

В перечень оснащения входит большое количество инструментов: рояль, скрипки, гитары, флейты, саксофоны, барабаны и другие музыкальные инструменты. Кроме этого, школы будут оснащены интерактивными и цифровыми комплектами, необходимыми для музыкального оборудования и проведения занятий в музыкальных, хореографических и художественных классах. Также школы получат комплекты специализированных учебных материалов.

На сегодняшний день прошли конкурсные процедуры и заключены 15 контрактов на сумму более 6, 8 млн рублей.

«Принципиально важно создать достойные условия для наших юных талантов. Поэтому мы уделяем особое внимание ремонту и совершенствованию материально-технической базы детских школ искусств, оснащению их инструментами и литературой. В 2019 году на приобретение новых музыкальных инструментов для школ искусств Камчатского края и других необходимых для качественного образовательного процесса материалов в рамках нацпроекта «Культура» было направлено 9,3 млн рублей, из них 9 млн – средства федерального бюджета. Обновление материально-технической базы прошло в Корякской детской школе искусств Елизовского муниципального района, детской школе искусств № 4 Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Большерецкой детской школе искусств. В этом году новые музыкальные инструменты, цифровые комплекты и оборудование для проведения занятий в музыкальных, хореографических и художественных классах будет приобретено для Елизовской детской музыкальной школы и Мильковской детской школы искусств. На эти цели учреждениям выделено по 4,7 млн рублей», – подчеркнула министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко.