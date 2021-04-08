Узнать о судьбе солдата Великой Отечественной

С 1 апреля по 7 мая на базе Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова будет работать общественная приемная проекта «Судьба солдата».

Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, к сожалению, многие наши соотечественники до сих пор не знают о судьбах своих родных, ушедших на фронт и не вернувшихся с полей сражений.



«Поисковое движение России» при поддержке Министерства обороны РФ в 2017 году запустило проект «Судьба солдата».



Он помогает гражданам узнать о родственниках-фронтовиках, независимо от того, погибли они, пропали без вести или вернулись домой.



Волонтёры приемной помогут всем желающим найти адреса архивов, интернет-сайтов для упрощения самостоятельного поиска информации различного характера, а также дадут рекомендации по регистрации ветерана на сайте «Бессмертный полк».



Чтобы поиск был максимально точным, пользователям желательно знать следующие данные: имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, род войск, звание, последнее место службы, награды. При наличии, можно предоставить фронтовые письма участника войны.



Прием граждан будет производиться по предварительной записи по телефону 25-25-63.