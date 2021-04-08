Камчатские полицейские вычислили автомобильного мошенника

В полицию обратился 29-летний житель Вилючинска с заявлением о хищении своей машины, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Мужчина рассказал, что обменял «ключ на ключ» свой автомобиль «Сузуки Джимни» на автомобиль «Мерседес - Бенц», договорившись с владельцем европейской иномарки встретиться через неделю, чтобы законно оформить сделку. Через несколько дней горожанин увидел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже этого Мерседеса. Понимая, что столкнулся с мошенником, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Петропавловску-Камчатскому установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний неработающий ранее неоднократно судимый горожанин.

Оперативники выяснили, что, завладев транспортным средством, подозреваемый заведомо не намеревался исполнять взятых на себя обязательств. В течение двух дней после «обмена» он успел перепродать автомашину «Сузуки Джимни» третьему лицу за 300 тысяч рублей. Кроме того, установлено, что автомобиль «Мерседес Бенц» также не принадлежит злоумышленнику и был получен им аналогичным незаконным способом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводится расследование.

Кроме того, подозреваемый является фигурантом еще нескольких расследуемых уголовных дел по аналогичным фактам.