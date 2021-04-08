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Энергетики могут оставить без электричества более 15 тысяч камчатцев

Энергетики могут оставить без электричества более 15 тысяч камчатцев

Более 15-ти тысячам жителей Камчатского края, имеющим задолженность, могут быть введены ограничения в подаче электроэнергии, сообщили в Камчатскэнергосбыте, филиале ПАО «ДЭК».

Энергетики объясняют крайние меры увеличением фактов неплатежей за потребленные услуги. В настоящее время долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию составляет 2,9 млрд. рублей.

«Энергетики используют разрешенное законом право на введение ограничений на поставку энергоресурсов. Это право организация получает, если потребитель не платит по счетам два и более месяцев», - пояснили в энергокомпании.

Напомним, в феврале жители Камчатки получили от ПАО «Камчатскэнерго» объединенные счета за тепло- и энергоснабжение в январе с суммами, значительно (на 2-3 тысячи рублей) превышающими их обычную плату за один зимний месяц. Энергетики объяснили это увеличенными параметрами подачи тепла из-за морозов.

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