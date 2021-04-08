Камчатские производители заняли первое место по количеству наград в международном конкурсе качества

В КВЦ ИНВЕСТ на Северо-Востоке наградили камчатских производителей, которые подтвердили качество продукции на 44-м Международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие Знак качества XXI века»). По его итогам товаропроизводители региона взяли 13 золотых и 44 платиновых знаков качества. Паспорт «Экологически безопасный продукт» и «Предприятие высокого качества» получили две региональных компании.

Международный конкурс «Знак качества XXI века» проходил с 15 августа по 25 декабря 2020 года в Москве в рамках Национальной программы лучших российских товаров, услуг и технологий. 22 товаропроизводителя Камчатского края получили высокую оценку экспертов конкурса.

Среди отмеченных высокими наградами производителей - ООО «Возрождение развития оленеводства», ИП Исаева Анна Анатольевна, ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО РК «Тихоокеанский лосось», рыболовецкий колхоз им. Ленина и другие.

Торжественное вручение «Знаков качества XXI века», паспортов «Экологически безопасный продукт» и «Предприятия высокого качества» прошло 7 апреля с участием первых лиц края. На церемонии награждения гости продегустировали продукцию, которая получила почетные награды после оценки конкурсной комиссии.

Также 7 апреля наградили победителей предыдущего 43 конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие Знак качества XXI века»). Из-за осложнённой эпидемиологической ситуации во время проведения конкурса организаторами было принято решение перенести официальное награждение на апрель 2021 года.

Свои награды и продукцию, отмеченную знаками, производители представят на «Витрине качества», которая расположена при входе на ярмарку камчатских товаропроизводителей в центре Петропавловска.

Также на Ярмарке камчатских товаропроизводителей покупатели могут приобрести продукцию призёров конкурса в точках продаж напрямую у производителей. Режим работы ярмарки: понедельник-суббота: с 10:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 18:00.

Дополнительную информацию о работе Ярмарки камчатских товаропроизводителей и проекте «Витрина качества» можно узнать по телефону: +7 (4152) 425-125.