Новый резидент ТОР «Камчатка»

«Общество с ограниченной ответственностью «Айбрус. ком», инвестиционный проект которого находится на сопровождении Корпорации развития Камчатки, получил статус резидента территории опережающего развития, сообщили в Корпорации развития Камчатского края.

Деловая инициатива компании, возглавляемой Виталием Борисовым, предусматривает создание оздоровительного комплекса на основе термальных вод и зоны общественного питания на действующей базе отдыха «Вила «Позитив». ООО «Айбрус. ком» стал 31-м инвестором, который получил статус резидента ТОР при содействии КРКК», – сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Константин Коротов.

Сопровождает проект эксперт-аналитик акционерного общества Икрам Мирзакантов. Он рассказал, что в рамках первичных безвозмездных консультаций инициатору деловой разработки Виталию Борисову рекомендовали обратиться в Центр кластерного развития Камчатского края, где предпринимателю помогли сформировать бизнес-план проекта. Остальные документы, необходимые для получения статуса резидента ТОР, формировались в КРКК. Корпорация также контролировала прохождение заявки инвестора по инстанциям.

Реализацию проекта его разработчики планируют начать в текущем году.

В настоящее время «Вилла Позитив», расположенная в Паратунском туристско-рекреационном кластере, предлагает своим клиентам бассейны с термальной водой и номера в шале и коттеджах для 34-х отдыхающих. Реализация инфраструктурного проекта резидентом ТОР расширит объём предоставляемых компанией рекреационных услуг, увеличит количество принимаемых гостей. Дополнительные рабочие места на постоянной основе получат 7 человек.

Компанией также разработана цифровая платформа сайта «Айбрус.ком», которая аккумулирует широкий спектр сведений о продуктах и сервисах туристического рынка Камчатки. Она позволяет приобретать набор гостиничных и экскурсионных услуг в регионе через интернет-эквайринг.