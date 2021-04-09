Нужна ли прививка от COVID-19 страдающим онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Немногочисленные диванные блогеры, именующие себя антипрививочниками, продолжают стращать камчатское население ужасающими последствиями вакцинации от COVID-19.

Большинство камчатцев не верят написанному на заборах и в аккаунтах сограждан с низкой социальной ответственностью. Число привившихся от коронавируса жителей края близится к двадцати тысячам, и, по данным регионального Минздрава, все они не только живы, но и здоровы.

Главной мишенью провокаций остаются люди возрастные, которых, как показывает теория и практика, проще всего обмануть. Имея серьезные хронические заболевания – например, онкологию, сердечно-сосудистые проблемы, сахарный диабет, многие из них боятся прививки.

Факты и медицина говорят о другом: эти заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации.

Прививаться от COVID-19 пациентам с онкологическими заболеваниями не только можно, но и нужно. Об этом в ходе конгресса «Человек и лекарство» заявил директор НМИЦ радиологии им. Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, отвечая на соответствующий вопрос.

Вакцина от новой коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания у человека с ослабленным раковыми клетками организмом, рассказала заместитель главного врача Камчатского краевого онкологического диспансера Ольга Жаркова.

«Пациенты с онкологическими заболеваниями уже находятся в группе риска. Риск этот заключается в том, что у таких пациентов COVID-19 может протекать в тяжелых формах. Применение вакцины позволяет избежать тяжелого течения болезни. Даже если пациент заболеет, есть высокая вероятность того, что заболевание пройдет в легкой форме», – рассказала Ольга Жаркова.

При этом, по ее словам, необходимо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, который выберет наилучший период для вакцинации пациента.

Можно ли делать прививку людям, страдающим разными заболеваниями сердечно-сосудистой системы?

Главный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева уверена:

«Таких противопоказаний нет. Напротив, как и большинство других специалистов, я убеждена: прививка от COVID-19 нужна всем. Молодые в первую очередь должны вакцинироваться для того, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют коронавирусом тяжелее всех. Для самих пожилых прививка - это возможность защитить себя от риска осложнений и даже смерти при заболевании ковидом».

«При ковиде прежде всего нарушается свертываемость крови, увеличивается тромбообразование, - пояснила врач. - Тромбы легко садятся на измененные болезнью сосуды и бляшки, закрывают просвет и вызывают омертвение тканей. Иногда они закрывают просвет в кровеносных сосудах и без бляшек. Результат – инфаркт или ишемический инсульт. Кроме того, сам воспалительный процесс, идущий даже в легких, может спровоцировать обширное воспаление сердечной мышцы - инфаркт миокарда. Мы и раньше знали о том, что разные бактерии и вирусы, хронически существующие и периодически активирующиеся в теле человека, которые вызывают пародонтит, парапроктит и другие хронические болезни, могут способствовать развитию инфаркта миокарда. Все то же самое происходит и при вирусе COVID-19, но только в более острой форме. Вот почему больным с сердечно-сосудистой патологией так опасно заболеть ковидом. Вариантов уберечься от этого два. Первый - закрыться, ни с кем не общаться и навсегда изолироваться. Ну а если вы все-таки хотите выходить на улицу и контактировать с миром, то вариант второй - надо вакцинироваться».

Но многие опасаются возможных осложнений от прививки. Насколько обоснованы эти страхи у тех же сердечников?

Отвечая на этот вопрос, Елена Васильева привела данные из собственной практики.

«У нас в больнице было вакцинировано около 400 таких пациентов. Что меня, врача с достаточно большим опытом работы, удивило? У людей старшей возрастной группы, а у нас было в ней порядка 30 человек старше 90 лет, не было практически вообще никакой реакции на прививку. Ни неприятного ощущения в месте инъекции, ни обычного легкого недомогания с некоторым повышением температуры. Мы поначалу подумали, что прививка на этих пациентах не сработала. Но очень скоро убедились в обратном. Неожиданно, у всех привитых в возрасте 85-90 лет и при этом даже не ощутивших саму вакцинацию, образовался очень хороший титр антител».

На сегодня «Спутник V» уже зарегистрировали 59 стран с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6 процента.

Напомним, на Камчатке записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.