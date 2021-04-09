Маршрутов станет больше: для Дальневосточной авиакомпании закупят 45 самолетов

Дальневосточная авиакомпания начнёт работу в ближайшие месяцы. Для начала работы авиакомпании «Аврора» разработана маршрутная сетка, решается вопрос федерального финансирования.

Планируется, что для функционирования компании будет закуплено 45 воздушных судов. Об этом по итогам Совета округа сообщил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Утверждена маршрутная сетка. Она значительно больше предыдущей. Чтобы её запустить, надо начать финансирование. Мы договорились, что на следующей неделе с министерством финансов посмотрим объём субсидирования, потому что на сегодня между Минтрансом и Минфином существует ряд разногласий по объёму необходимых средств, — сказал вице-премьер. — Далее обсудили вопрос закупки судов. Планируется закупка 45 самолётов для авиакомпании российского производства. Всё это расписано по годам. Мы в том числе договорились с министерством финансов, что это будет осуществлено за счёт средств федерального бюджета. Это самое удачное решение, потому это у дальневосточной авиакомпании социальная направленность, и её задача — повысить транспортную доступность для жителей, в том числе в труднодоступных населённых пунктах».

Юрий Трутнев также подчеркнул, что создание дальневосточной авиакомпании требует определённого времени, но в то же время долго ждать нельзя, потому что люди нуждаются в перелётах ежедневно.

«Мы постараемся уже на следующей неделе решить вопрос с объёмом субсидирования. В ближайшие месяцы компания должна начать работать», — подытожил Юрий Трутнев.

Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин по итогам совещания с Правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны налаженное воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Единая авиакомпания создана на базе компании «Аврора».