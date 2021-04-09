«Pacific Ocean Jazz Festival» на Халактырском пляже: джазовый фестиваль пройдёт на Камчатке в конце июля

Второй межрегиональный джазовый фестиваль «Pacific Ocean Jazz Festival» пройдет на Камчатке в конце июля.

Этот проект победил в конкурсном отборе, и из средств регионального бюджета фестиваль получил поддержку в размере 1, 2 млн рублей, а ранее была выделена поддержка Фонда президентских грантов в размере 2,7 миллиона рублей.

Как сообщила исполнительный директор фестиваля Ёла Зикратова, победа в конкурсном отборе позволит привлечь для участия в фестивале больше музыкальных исполнителей и укрепить материально-техническую базу, необходимую для проведения мероприятия.

«В этом году фестиваль пройдёт в конце июля. В связи с переменчивостью погоды на Камчатке и особенностями проведения таких фестивалей Open air точная дата пока что остаётся открытой. В этом году прилетят 17 артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону. Некоторые из них примут участие в джазовом фестивале на Камчатке во второй раз. В их числе топовые музыканты — Александр Боженко и Антон Глухов. Местом проведения станет, как и в прошлом году, Халактырский пляж. Точное место уточняется, поскольку в этом году из-за сильных тайфунов была значительно повреждена береговая линия», — рассказала Ёла Зикратова.

Зрителей ждут джазовые интерпретации на мотивы коренных малочисленных народов севера, новые аранжировки и новые составы для исполнения.

Для парковки автомобилей будут выделены специальные места на территории Халактырского пляжа. Это позволит сохранить уникальную экосистему от антропогенного воздействия человека. Также прорабатывается вопрос организации шаттлов для перевозки гостей фестиваля.

Напомним, 5 сентября 2020 года на Халактырском пляже фестиваль «Pacific Ocean Jazz Festival» собрал несколько тысяч человек и более 40 музыкантов из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Петропавловска-Камчатского, которые представили зрителям пятичасовую джазовую программу. Изюминкой фестиваля стало исполнение камчатских национальных композиций в джазовой обработке.