На Камчатке продлили заморозку цен на растительное масло и сахар-песок

На Камчатке пролонгировано четырёхстороннее соглашение о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Ранее Правительство Российской Федерации продлило заморозку цен на сахар и растительное масло из семян подсолнечника.

Срок предыдущего соглашения истёк 1 апреля. Соглашения о стабилизации цен на сахар продлены до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Речь идет о соглашениях, которые Минсельхоз и Минпромторг заключили с отраслевыми ассоциациями, с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. На региональном уровне аналогичное соглашение заключило Минэкономразвития Камчатского края с представителями торговых компаний.

«Минэкономразвития Камчатского края пролонгировало соглашение с розницей – со всеми крупными розничными магазинами, включая сети. Также мы подписали аналогичное соглашение с самыми крупными оптовиками, которые завозят на Камчатку сахар-песок и растительное масло. Такие соглашения о фиксировании и цен до первого июня и до первого октября соответственно у нас имеются, поэтому на сегодня совершенно точно можно сказать, что дефицита сахара или масла у нас нет и не будет. Крупные оптовики, крупные торговые сети и крупные розничные магазины цены на эти продукты будут удерживать», – сообщила министр экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова.

Региональное соглашение предусматривает, что литр подсолнечного масла в рознице должен стоить не более 143 рублей, а сахар — не более 67 рублей за килограмм в рознице.

«Напомню, что все регионы, находящиеся к востоку от Урала, ввели свои поправочные коэффициенты, в которых учтены транспортные расходы. Это говорит о том, что в центральном округе цены на сахар и масло останутся неизменными, какими они были с начала января этого года, а в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера стоимость этих продуктов незначительно увеличена за счёт сложной логистики», – добавила Юлия Морозова.

В Камчатском крае продолжается мониторинг цен на эти продукты. Проверка крупных и средних розничных магазинов осуществляется регулярно. Её проводят и специалисты управления Федеральной антимонопольной службы, и Минэкономразвития. В ведомстве напоминают, что в случае обнаружения на прилавках сахара-песка и подсолнечного масла по завышенным ценам граждане вправе сообщить об этом в контролирующие органы. Можно позвонить на горячую линию УФАС либо сделать фотографию и отправить её на портал «Камчатка в порядке».

Напомним, что изначально цены на подсолнечное масло и сахар государство совместно с бизнесом решило зафиксировать в декабре 2020 года, после того как Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов. Цены были заморожены на три месяца – срок соглашения закончился 1 апреля 2021 года.