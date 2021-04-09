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Валерий РАЕНКО награжден орденом Почета

Валерий РАЕНКО награжден орденом Почета

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко награжден орденом Почета. Информация о награждении поступила в преддверии торжественной даты. 11 апреля – День камчатского парламентаризма, которому в 2021 году – 26 лет.

Указ Президента РФ № 195 от 60.04.2021 года «О награждении Государственными наградами Российской Федерации» размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В Указе говорится, что Раенко удостоен награды «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Валерий Раенко возглавляет Законодательное Собрание Камчатского края с 2011 года. Он является председателем краевого парламента двух созывов, а до этого с 2007 года был первым заместителем председателя. На протяжении ряда лет также возглавлял региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

законодательное собрание
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