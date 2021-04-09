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Камчатка в порядке

Дорожники Камчатки готовятся к большому ремонту

Дорожники Камчатки готовятся к большому ремонту

5 контрактов по ремонту дорог в краевой столице заключено в рамках дорожного нацпроекта. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Служба автомобильных дорог» администрации Петропавловска-Камчатского Александр Сибирцев.

«По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мы заключили уже пять контрактов. Подрядные организации определены и готовятся к предстоящему ремонту: закупают материалы и набирают недостающий штат. В настоящий момент на электронной площадке находятся объекты по улицам Приморская, Попова и Светлая. 13 апреля будут произведены торги по этому муниципальному контракту, в ближайшее время подрядчик будет определен», - сказал Александр Сибирцев.

Добавим, в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 6 объектов в пределах краевой столицы и 3 участка регионального значения. На дорогах регионального значения будут отремонтированы 84 - 94 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, 25 - 29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово – Паратунка и 12 – 24 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная – Эссо. В городе будет произведен ремонт участка дороги по улице Красная Сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в прошлом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна. Также новый асфальт примкнет и с другой стороны отремонтированного в прошлом году участка от остановки "Садовая" до улицы Петропавловское шоссе – 250 метров. 1030 метров дороги отремонтируют по улице Ленинградская от остановки "Коммунпроект" до примыкания к улице Набережная. Будет продолжен ремонт участка длиной 340 метров, не вошедший в программу ремонта 2020 года, по улице Ларина.

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